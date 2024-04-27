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越南5天連假起跑 首日60起交通事故釀24死

中央社／ 河內27日專電

越南自今天起放5天連假，根據越南國家交通安全委員會的統計，27日連假首日至下午止，越南全國共計發生60件交通事故，導致24人死亡、51人受傷。

今年越南4月30日的「解放南方統一日」暨五一勞動節共計放5天連假，假期自4月27日至5月1日止，另於5月4日週六補班。越南3天以上的連假很少，民眾爭相出遊，往往也是交通事故高峰期。

越南人民報（Nhan Dan）今天報導，越南國家交通安全委員會今天下午公布27日連假首日交通安全秩序快訊，迄今全國共計發生60起交通事故，造成24人死亡、51人受傷。所有交通事故皆發生在陸路。

報告表示，和2023年的「解放南方統一日」暨五一勞動節連假首日相較，交通事故減少14起、死亡人數減少12人、受傷人數減少1人。

越南全國交通警察在今天共處理了1萬1855例違規案例，共計開罰244.5億越南盾（新台幣約3146萬元）、吊銷2296張駕照、移置3738輛汽機車等交通工具。

交通事故 越南 連假

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