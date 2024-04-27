俄媒：普亭5月計畫訪中

據俄羅斯衛星通訊社及法新社等外媒報導，俄國總統普亭在該國工業家和企業家聯盟年度大會宣布，他計畫五月訪中。

近年除共和黨籍聯邦眾議院議長強生受訪時公開點名中國大陸、俄羅斯、伊朗和北韓為「新邪惡軸心」，西方國家媒體及智庫文章亦有以「動亂軸心」稱呼。英國首相蘇納克廿三日則稱這四國為「威權國家軸心」，其代理人正以更快速度，同步在全球更多地方造成更多不穩定。

普亭上次訪中是去年十月。在俄國前年二月侵烏前幾天，中俄曾宣布彼此夥伴關係上不封頂，此後兩國加強貿易往來，密切程度超乎以往。

普亭雖未詳述具體日期，但考量到他所說的五月，此行可能是普亭展開其總統新任期後首度出訪。普亭將於五月七日開啟新任期。

中國國家主席習近平九日在北京人民大會堂會見俄國外長拉夫羅夫時說，他和普亭一致同意保持密切交往，確保中俄關係始終順利穩定向前發展。

習近平還說，「雙方要以慶祝建交七十五周年和舉辦中俄文化年為契機，全面落實我和普亭總統達成的一系列重要共識」。

俄國外交部發言人沙卡洛娃此前指稱，俄中關係不受外部影響；俄中協作基於尊重、平等和信任的夥伴關係，以及在對雙方都至關重要的問題上，相互支持的原則。就質量而言，兩國間的雙邊合作超越冷戰時期的單一中心集體。

另外，北韓對外經濟部長尹正浩率該部代表團廿日出訪伊朗。據韓聯社報導，北韓高層訪伊很罕見，上次已是二○一九年北韓最高人民會議副議長朴哲民訪伊，會晤伊朗國會議長等伊方高官。

由於自前年二月俄烏戰爭爆發以來，伊朗、北韓都出售與提供俄國武器，因此外界關注兩國是否藉此尋求軍事合作，例如飛彈零部件或技術和無人機，甚至高超（極）音速飛彈領域，像伊朗十三日為報復以色列而發動的大規模無人機及飛彈襲擊，就被認為其軟硬體可能與北韓有關。

北韓外交部官網廿五日則發文慶祝該國領袖金正恩與俄國總統普亭二○一九年四月二十五日首度會晤五周年。