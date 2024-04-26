快訊

連日雨勢不斷…彰化芬園鄉路樹疑因豪雨倒落 壓死路過郵差

開蓋驚見「整杯蟲」！21歲女喝機場販賣機咖啡 加護病房躺3天

台積電展雄威 台股上漲263點收20,120點

福島核處理水排海一度暫停 原因為電源線受損

中央社／ 東京26日綜合外電報導

日本福島第一核電廠內本月24日部分供電系統停擺導致「核處理水」排海作業一度暫停。日本東京電力公司（簡稱東電）昨天表示，作業人員當天誤損電源線，因而影響供電。

4月24日上午福島第一核電廠內，供電給內部設備的電源中，有一個電力系統突然停擺，影響所及，造成正在進行中的「核處理水」排海作業自動停止約6小時30分鐘。

時事通信社報導，營運福島第一核電廠的東電昨天說明，協力廠商的人員4月24日為了修補埋設在大型機器保養建築物西側的設備，使用機器開挖約10公分厚的混凝土。

不過，1名作業人員挖太深，在作業途中，誤損鋪在地下的電源線。

東電為了防止類似事件再度發生，已經請作業人員留意，並要求在電源線附近執行作業時必須要有東電職員在場。

核處理水 核電 福島

延伸閱讀

藍委推核電廠延役 陳建仁：尊重但須多方評估

車諾比核災38周年 環團：反對老舊核電廠延役

林莎泡湯畫面流出 只毛巾遮體裡面什麼都沒穿網喊「激突了」

福島核汙水排海因停電一度暫停 陸批東電力管理混亂

相關新聞

讓俄勢力持續壯大！美國將從非洲查德撤軍 近百名特種部隊員離開

美國官員25日表示，五角大廈未來幾天將從非洲查德撤出數十名特種部隊隊員，讓美國在該地區失去更多影響力。

習近平5月訪歐 歐媒：為義大利退一帶一路找備案

中國國家主席習近平將於5月訪歐，前往法國、匈牙利、塞爾維亞。媒體報導，習近平此行主因是義大利退出「一帶一路」倡議，中國影...

周受資國會表現出眾？知情人士：TikTok誤解華府官場了

拜登總統於法案簽字，讓TikTok (抖音海外版)被查禁或得強迫出售成為法律；TikTok在國會向來面臨劣勢，但該公司遊...

日相岸田5月出訪法國等 上任後首訪南美洲

日本內閣官房長官林芳正今天宣布，首相岸田文雄5月1日至6日將訪問法國、巴西、巴拉圭，期間將與出訪國的領袖分別進行會談。岸...

澳洲前總理莫里森自曝 任內因焦慮服用藥物

澳洲前保守派總理莫里森（Scott Morrison）在今天發表的媒體採訪中透露，他在任職總理期間服用「緩解」焦慮的藥物

深化合作 中法兩軍建立戰區間海上空中對話機制

中國國防部公布，共軍南部戰區日前與法軍太平洋海區簽署戰區間海上與空中合作對話的框架文件，建立中法兩軍戰區間合作對話機制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。