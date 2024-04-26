波蘭稱「準備好配合北約部署核武」 俄國揚言攻打：耐心不是無限的

正值莫斯科與歐洲之間緊張局勢又升級之際，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）25日宣布，如果在波蘭部署北約核武，莫斯科將把波蘭當成主要目標之一。

英國每日郵報報導，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）22日說，鑑於俄羅斯去年底決定，在鄰國白俄羅斯部署洲際彈道飛彈，華沙已準備好部署西方核武。

對此，雷雅布可夫說，「我們的耐心不是無限的。如果波蘭走上進一步升級的道路——這些有關核武的口頭遊戲——那這代表將會出現新一輪緊張局勢。這遊戲很危險，而後果可能無法預料。」

此外，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也回應，俄羅斯國防部將「分析情勢，並採取一切必要的報復措施，以確保我們的安全。」