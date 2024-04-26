法國現代奧運之父毀譽參半 巴黎奧運低調迴避

巴黎奧運倒數。現代奧運之父、男爵古柏坦卻極少出現在社會討論與活動中，甚至被稱為「缺席者」、「奧運輸家」，原因就在於厭女、種族歧視與支持納粹等過往，令他毀譽參半。

距7月26日登場的巴黎奧運倒數約3個月。巴黎格雷萬蠟像館（Grevin Museum）之前宣布，為慶祝奧運精神，有「現代奧運之父」稱號的法國男爵古柏坦（Pierre de Coubertin）蠟像將於奧運開幕前正式亮相。

出生於1863年的古柏坦深信體育的力量與美德，1883年提出復興古代希臘奧運會的構想，1896年成功在雅典舉辦有14個國家、300名選手參與的第一屆現代奧運。

1894年，古柏坦創設國際奧林匹克委員會（IOC），親手設計沿用至今的奧林匹克五環會徽、奧林匹克會旗。

古柏坦在亞特蘭大、雅典、東京、柏林等地擁有40多座雕像，還有國家為他推出郵票等紀念品，受國際體育界高度尊崇。

然而在故鄉法國，古柏坦卻是極受爭議的人物。作為現代奧運之父，古柏坦似乎應該獲得巴黎奧運一系列活動致意、慶祝，但他成了巴黎奧運令人尷尬、甚至避而不談的沉重話題，相關的致敬活動更是屈指可數。

世界報（Le Monde）稱他為「奧運的輸家」；運動媒體「團隊報」（L'Equipe）則將此形容為「2024巴黎奧運惹人注意的缺席」。

原因在於古柏坦具有菁英主義、性別歧視、種族歧視、殖民主義的爭議言論，以及反猶太人的立場。此外，他曾不顧法國政府反對，全力支持德國希特勒政府舉辦1936年柏林奧運，都讓他至今在法國的評價毀譽參半。

古柏坦曾禁止女性參與奧運，表示：「女性奧運沒有意義，既無美感，也不正確。」他更在回憶錄中形容自己為「狂熱殖民主義者」，寫道：「每個種族都是不同價值，而白色種族本質比較優越，其他的應該要對其忠誠。」

法國國家奧林匹克和體育委員會（CNOSF）不提他的大名，現任主席拉帕帝恩（David Lappartient）針對世界報想就古柏坦議題訪問的請求也置之不理。

在2024巴黎奧林匹克運動會組織委員會（COJO）網頁搜尋引擎中輸入「古柏坦」，跳出來的訊息則是「沒有相關結果」。

幾年前，時任法國國家奧林匹克和體育委員會主席塞宏杜（Henri Sérandour）向世界報坦言：「確實，我們決定不要談太多古柏坦。相較於法國偉人，古柏坦更屬於世界奧林匹克的傳承。」

1968年，國際奧委會向法國總統戴高樂（Charles deGaulle）提議向其致意，卻碰了軟釘子；2022年，前體育部長德律（Guy Drut）再提議將古柏坦移入安葬偉人的先賢祠，總統府卻意見分歧。

古柏坦支持者表示，不可否認他的貢獻，包括對於國際體育和平主義、推廣法文使其成為奧運官方語言、使國際奧委會成為自主機構、將體育中立性概念化以對抗政治與資本影響力等。

古柏坦的後代認為，他當時的想法就是社會主流看法，並非驚世駭俗之說，用今日價值評斷有失公允，「且他一生不斷改變想法，他比起那些我們每次引用的句子還複雜得多」。

反對者則認為，古柏坦在關鍵議題上不能被視為有遠見者，更別提當時就已存在的進步思想與倡議人物。

長期研究古柏坦的歷史學家克拉史崔斯（PatrickClastres）向法媒分析：「古柏坦在法國讓人聯想到他的政治和社會立場。他就是一位那個時代的保守右派知識分子：反民主、反社會、反大眾，他在所有議題上都在歷史演進的相反方向。」