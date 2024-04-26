駐瑞典代表應邀演說 籲各界支持台灣參與WHO

「台灣-瑞典國會議員協會」24日舉行關於台灣參加世衛組織的研討會，駐瑞典代表谷瑞生受邀出席演說，籲請各界支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

研討會在24日於瑞典國會舉行，由「台灣-瑞典國會議員協會」（Swedish-Taiwanese ParliamentaryAssociation, STPA）主席歐柏莉（Boriana Åberg）主持，駐瑞典代表谷瑞生、瑞典外交委員會國會議員兼自由黨發言人佛瑟爾（Joar Forssell）、芬蘭奧蘭群島（Åland）自治區衛生委員暨公衛教授佛斯柏格（Birger Forsberg）及瑞典「新佛蘭日報」（NWT）政治版編輯巴爾（Henrik Lars Barvå）應邀擔任主講人。

這次研討會吸引近20位跨瑞典4個主要政黨的國會議員及國會行政人員出席。來自各領域的演講者詮釋角度多元，與會國會議員也對台灣長年因中國政治干擾而無法加入世界衛生組織，同感不平。

與會者並就台灣歷來參加世界衛生大會（WHA）情形、WHA運作機制及有無解決台灣入會案等議題進行討論，顯示瑞典國會議員對台灣參與WHO密切關注與支持。

主席歐柏莉說明WHO需要台灣，勝於台灣需要WHO，誓言支持台灣參與WHO。

駐瑞典代表谷瑞生以「人類健康福祉超越政治」為題發表演說，指出世衛章程明示人類享受健康衛生福祉不應受政治、種族、宗教等因素影響，然國際社會雖經歷2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情仍以政治理由排除台灣參與WHO，使得台灣無法透過WHO全球流感監測和應對系統（GISRS）向其他國家提供病毒監測信息。

另外，台灣也無法納入全球數位健康認證網絡（GDHCN），更因此被排除在WHO流行病協議協商之外。

谷瑞生並以台灣因應COVID-19疫情及健保卓越表現，顯示台灣可為國際衛生體系提供實質貢獻，谷瑞生更感謝歐盟及瑞典政府歷來對台灣有意義參與WHO一案的支持，呼籲今年持續為此案發聲。

佛瑟爾自地緣政治角度，說明俄羅斯與中國等威權國家對民主陣營威脅日增，瑞典等歐盟國家應明確表態支持台灣參與WHO等國際組織，彰顯對人權重視及對理念相近國家之支持。

佛斯柏格則從台灣完善的健保制度及公衛體系著眼，認為台灣參與WHO能讓國際借鏡台灣經驗，提升全球公衛環境。

巴爾則明白點出，台灣多年無法加入WHO肇因於中國因素，現值俄烏戰爭之際，民主國家應更強力支持台灣，展現自由世界對民主國家的堅定支持。

「台灣-瑞典國會議員協會」是瑞典國會正式立案之友台團體，亦為瑞典國會最活躍的友外團體之一。

瑞典友台國會議員於2023年就強化台瑞雙邊關係與台灣參與各項國際組織等案提出22個友台質詢及12個友台動議。過去有17位國會議員自費赴台訪問，近日也將組團赴台參加中華民國第16任總統、副總統就職大典，展示台灣與瑞典堅定友好關係。