間諜風波 德國駐中國大使稱受北京召見

中央社／ 北京25日綜合外電報導

德國駐中國大使傅融（Patricia Flor）今天表示，4名德國人涉嫌為中國從事間諜活動而被捕，中國當局已為此召見她。

法新社報導，傅融在社群媒體平台X上發文說：「本週有4名德國人因涉嫌為中國情報機構從事間諜活動而被捕，今天我因此被中國外交部召見。」

德國檢方22日在德國西部逮捕3名德國人，稱他們涉嫌為中國情報機構效力，把可供軍事用途的海事科技交給中方；隔天又逮捕一名極右派德國另類選擇黨（AfD）的歐洲議會（European Parliament）議員助理，稱他疑似為中國從事間諜活動，且「案情十分嚴重」。

傅融在貼文中表示，中方召見她的行動「耐人尋味」，但也提供「解釋一些事情的良好機會」。

她寫道：「一、我們絕不容忍德國境內發生任何間諜行動，無論來自哪個國家。二、我們通過法治手段來保護我們的民主和法治國家。三、德國聯邦總檢察長領導調查工作，最終將由獨立法院對上述指控做出判決。」

德國 社群媒體 間諜

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