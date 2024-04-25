馬克龍：歐洲「必須表明它絕不是美國的附庸」

（德國之聲中文網）法國總統馬克龍周四在巴黎索邦大學（Sorbonne University）發表演講時呼籲建立一個“更加團結、自主和民主”的歐洲，以應對眾多地緣政治和經濟挑戰。

馬克龍就歐盟議題說了什麼？

馬克龍說：“我們必須清楚地認識到，歐洲可能會消亡。”

他說，歐盟的生存“僅取決於我們的選擇”。他警告說，“游戲規則”已經改變，歐盟沒有“武裝起來應對我們面臨的風險”。

“我們仍然太緩慢，雄心不足，”他呼籲建立一個“強大的歐洲”。

這位法國總統長期以來一直呼籲歐盟在面對美國和中國的競爭時，要維護自己作為一個有凝聚力的地緣政治集團的地位，並且是布魯塞爾所宣稱的實現“戰略自主”政策的堅定支持者。

他在提到美國通脹削減法案時指責華盛頓和北京決定“停止尊重貿易規則”。他表示，此類政策可能讓歐洲“陷入貧困”。

他說：“如果我們是世界上唯一遵守15年前制定的貿易規則的國家，如果中國和美國不再尊重這些規則，而是對關鍵部門進行補貼，那麼貿易規則就無法再發揮作用。”

馬克龍表示，歐洲“必須表明它絕不是美國的附庸，而且它也知道如何與世界其他地區對話”。

馬克龍表示，許多歐洲國家已將國防“委托”給美國，能源“委托”給俄羅斯，其他事務“委托”給中國。

他表示，最近的“重新本地化”努力在歐洲歷史上是“前所未有的”，並強調法國在“工業和技術領域已不再天真”，而且正在“糾正”其貿易政策，同時開始建立“技術主權”。

馬克龍對《歐洲綠色新政》（European Green Deal）表示稱贊，他說歐洲是世界上唯一充分規劃實施綠色轉型的地區。

他表示，歐盟的經濟法規已經變得“過於復雜”，並呼籲減少針對中小企業的繁文縟節。

馬克龍呼籲歐洲進行“可靠的”防御

法國總統表示，面對俄羅斯的侵略，歐洲需要建立“可靠”的防御戰略，包括加強導彈防御系統和維持核威懾。

他呼籲在進行軍備采購時優先考慮歐洲供應商。

馬克龍還強調說：“歐洲安全的主要危險是烏克蘭戰爭，我們安全的必要條件是俄羅斯不能贏得這場侵略戰爭。”

今年2月，馬克龍暗示巴黎不排除未來向烏克蘭派遣地面部隊。對此，幾個北約盟國，特別是德國強調，他們不打算出兵。

馬克龍在周四的講話中還表示，歐盟已明確表示烏克蘭、摩爾多瓦和西巴爾干地區是“歐洲大家庭”的一部分，最終將加入歐盟。他表示，布魯塞爾一直在努力支持候選國入盟所需的改革。

馬克龍還表示，歐盟已經 “開始明確重申其邊界的存在”，他指的是歐盟移民和庇護政策的改革。

“沒有邊界就沒有主權。”他說。

（路透社、法新社）

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