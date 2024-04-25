美國務卿訪上海會市委書記 盼負責任化解分歧
美國國務卿布林肯今天在上海拜會中國高官，呼籲美中「負責任地」處理兩國分歧。布林肯希望藉此次訪問，化解各項恐讓美中剛獲改善的雙邊關係再度陷危的各項議題。
布林肯（Antony Blinken）參觀了繁華的大都市上海，品嚐美食，觀賞籃球比賽，並在著名的黃浦江外灘漫步，明天他將與北京高層會面。
布林肯在可以一覽上海天際線的接待室中拜會上海高官，他說，美中關係緊張多年之後，拜登總統致力讓這兩大經濟體進行「直接和持續」的對話。
布林肯說：「我認為重要的是強調直接接觸、彼此交談的價值，事實上也有必要如此。提出雙方的分歧，真實存在的分歧，並尋求解決之道。」
布林肯說：「我們對人民有義務，對世界確實也有義務，要負責任地管理我們兩國之間的關係。」
上海市委書記陳吉寧對布林肯表示歡迎，並談到美國企業對這座城市的重要性。
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