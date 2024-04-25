快訊

被控強碰模特兒私處 「蔡依林恩師」張勝豐火大：出來對質

軍備結合AI無敵？美最先進科技 為何在俄烏戰踢鐵板

涉賭博、地下匯兌洗錢217億…八八會館負責人郭哲敏5000萬交保 戴電子腳鐐監控行蹤

巴西專家：咖啡適量飲用 利大於弊

中央社／ 聖保羅24日專電

咖啡是許多人日常生活的一部分，咖啡因是興奮劑，能暫時驅走睡意、恢復精力。營養學家說，咖啡因每天攝取量不超過400毫克，利大於弊，且應避免在下午2時之後喝咖啡。

巴西營養學家卡蒙（Ramiele Calmon）說，咖啡因可通過直接作用於中樞神經系統來刺激大腦活動，阻斷身體分泌的神經傳導物質「腺苷」的作用，達到提神效果。此外，咖啡因也可幫助釋放如腎上腺素和多巴胺等其他刺激性神經傳導物質。

研究女性健康的巴西營養師柯斯塔（VanessaCosta）表示，咖啡因的好處除了對抗身體疲勞外，還能提高精神警覺性，激發對周圍環境的注意力和反應能力。

根據國際運動營養學會（ISSN）的研究，除了刺激大腦活動外，咖啡還能促進新陳代謝，成為運動前的良好能量來源，提高身體表現，增加肌肉耐力、運動速度和肌肉力量，並提供更大的有氧耐力。

咖啡因的另一個好處是它的產熱作用，加速新陳代謝及幫助燃燒脂肪，有助減肥。2019年發表在英國科學雜誌「科學報告」（Scientific Reports）上的一項研究顯示，喝一杯黑咖啡可以幫助減肥。

美國國家科學院學報（PNAS）發表的一篇研究表示，咖啡因可以提高推理能力和做出決策的準確性，對抗與年齡增長相關的認知能力下降。

根據研究，適量的咖啡因對大腦有好處，但每天攝取量不應超過400毫克。巴西人每人每年平均喝1200杯容量50至80毫升的咖啡，消費量雖低於美國人，仍然很可觀。

調查指出，每杯50至80毫升的咖啡約含80至200毫克咖啡因，阿拉比卡（arabica）豆種咖啡因含量較低，可讓身體處於興奮狀態3小時；羅布斯塔（robusta）豆種咖啡因含量較高，則可讓身體處於興奮狀態5小時。

卡蒙說，儘管咖啡因有好處，但飲用咖啡過量可能產生副作用，增加焦慮和緊張感，釋放腎上腺素導致暴飲暴食，破壞睡眠品質。

此外，對咖啡因敏感或新陳代謝低下的人，咖啡除了會提高心率、增加血壓及引起手抖外，還會引起頭痛、胃灼熱、腹部不適和噁心，甚至呼吸困難、癲癇等情況。

卡蒙說，咖啡本就該適量飲用，咖啡因每天攝取量不超過400毫克，利大於弊，且應避免在下午2點之後喝咖啡，以防止咖啡因擾亂夜間睡眠。

咖啡 巴西 運動

延伸閱讀

汐止公所水返腳講堂開學了 多元課程報名秒殺

「巨大膠囊快閃店」4月27日登陸華山！測命定咖啡 抽好禮

營養師劉怡里指出「這咖啡」有較多的抗氧化劑！喝咖啡4大好處、10大注意事項報你知

床戰太激烈！巴西人夫遭咬傷手指 怒用菜刀砍死妻

相關新聞

觀光客崩潰！米蘭擬立法禁午夜後外帶冰淇淋和披薩 挨批「沒常識」

對於成千上萬前往義大利北部大城米蘭市的觀光客或當地人而言，深夜在鵝卵石街道上冒險探尋在地美食像是義式冰淇淋（gelato...

愛妻涉貪遭調查 西班牙總理考慮「不幹了」：暫停履行公職

西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）的妻子戈麥斯（Begona Gomez）近日涉貪遭到調查，桑切斯25日表示...

小女孩的鐵道亡命悲劇：日本「第四種平交道」安全問題

位於群馬縣高崎市的上信電鐵，沿線田園風光明媚，並且行經世界文化遺產富岡製糸場，因此不少觀光客都會搭乘這條地方鐵道，不過今年2024年4月6日，卻發生一件令人難過的悲劇，引發了日本社會對於平交道安全的討論。

大赦國際：歐洲在人權問題上大搞雙重標准

大赦國際4月24日發布的年度報告認定全球人權狀況已經出現了「歷史性的下挫」。該報告尤其聚焦了加沙沖突，認為國際政壇需要為戰事愈演愈烈、平民缺乏保護負責。 大赦國際德國總干事杜赫羅夫(Julia

美日提安理會決議案籲勿部署太空核武 俄國否決：荒謬且政治化

俄羅斯24日在聯合國安理會否決美國及日本提出的決議案，呼籲所有國家防止在外太空開發或部署核武或其他大規模殺傷性武器。

軍備結合AI無敵？美國最先進的科技 為何會在俄烏戰場上踢鐵板

五角大廈的軍備結合矽谷的技術，在戰場上簡直是天作之合，所向披靡。而事實也的確如此，在俄烏戰爭中，軍力遠大於烏克蘭的俄軍占不到什麼便宜。不過，當戰場轉進壕溝後，21世紀的科技碰上19世紀就有的產物，竟然施展不開了，這到底是什麼原因呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。