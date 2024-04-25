美日提安理會決議案籲勿部署太空核武 俄國否決：荒謬且政治化

五角大廈的軍備結合矽谷的技術，在戰場上簡直是天作之合，所向披靡。而事實也的確如此，在俄烏戰爭中，軍力遠大於烏克蘭的俄軍占不到什麼便宜。不過，當戰場轉進壕溝後，21世紀的科技碰上19世紀就有的產物，竟然施展不開了，這到底是什麼原因呢？

2024-04-25 06:00