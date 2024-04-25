美日提安理會決議案籲勿部署太空核武 俄國否決：荒謬且政治化
俄羅斯24日在聯合國安理會否決美國及日本提出的決議案，呼籲所有國家防止在外太空開發或部署核武或其他大規模殺傷性武器。
該決議案獲安理會15個成員國中的13國支持，俄羅斯反對，中國棄權。
俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）直指決議案荒謬且政治化，曾提出修訂，指外太空軍備競賽應包括所有武器，並非只是核武及其他大型殺傷力武器，但修訂議案表決時也未獲過關門檻。
美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）則表示，「今次投票結果標誌我們錯失了一次真正機會，無法重建對現有軍備義務急需的信任，我們可能會失望，但不會氣餒。」
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