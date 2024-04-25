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深化關係 北韓代表團罕見訪伊朗

聯合報／ 國際中心／綜合報導
朝中社報導指北韓已向伊朗派遣經濟代表團。路透
朝中社報導指北韓已向伊朗派遣經濟代表團。路透

北韓官媒朝中社廿四日報導，北韓經濟代表團已從平壤啟程前往伊朗訪問。分析家表示，北韓這次罕見訪問行程，引發外界猜測北韓與伊朗加強合作。

朝中社簡短報導，北韓對外經濟關係部長尹正浩（譯音）為首的代表團廿二日搭機前往伊朗。報導未披露其他細節。在北韓派團出訪伊朗之前，北韓已加強和俄羅斯的軍事關係。

南韓宣稱，北韓已運送約七千個貨櫃的武器給俄羅斯，用於攻打烏克蘭，北韓此舉可能是為了換取俄國協助其發展偵察衛星。

俄國近期在聯合國安理會動用否決權，讓負責監督國際對北韓制裁的專家小組無法續任，北韓對此表達感謝。聯合國專家小組先前曾說，正在調查俄國與北韓之間武器移轉的報告。

伊朗和俄羅斯也是軍事和政治上的親密盟友，據稱俄軍在烏克蘭戰場使用伊朗製無人機。

北韓這次派員訪問伊朗前，伊朗首次以無人機和飛彈直接空襲以色列。

伊朗此舉是在回應以軍四月一日的空襲，造成伊朗駐敘利亞大使館建築被夷為平地，七名伊朗軍人喪生，其中二人是革命衛隊將領。

南韓智庫韓國統一研究院北韓專家洪敏（譯音）告訴法新社，北韓此趟行程，顯示有意擴大深化與伊朗的關係，可能利用在伊朗和以色列對峙亟需武器之際，供應武器給伊朗。

洪敏說：「鑑於伊朗和以色列之間的局勢，這次訪問理應受到許多關注。」他說，伊朗與北韓長期以來是盟友，雙方的武器計畫合作可追溯至一九八○年代。

洪敏指出，北韓提供俄國武器，也可能會軍援伊朗，換取石油或金援等回報。

伊朗 俄羅斯 北韓

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