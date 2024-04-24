北韓官媒稱平壤代表團訪伊朗 專家指雙方恐擴大合作

北韓官方中央通信社（KCNA）今天報導，北韓經濟代表團已從平壤啟程前往伊朗訪問。分析家表示，北韓這次罕見訪問行程，引發外界對平壤與德黑蘭當局合作的疑慮。

根據法新社，北韓中央通信社今天簡短報導，北韓對外經濟關係部長尹正浩（Yun Jong Ho，音譯）為首的代表團22日搭機前往伊朗。報導未披露其他細節。

在北韓代表團這次出訪伊朗之前，平壤當局已於近月加強和莫斯科之間的軍事關係。

首爾當局宣稱，北韓已運送約7000個貨櫃的武器給俄羅斯，用於對烏克蘭的戰事，北韓此舉可能是為了換取莫斯科對平壤初發展的偵察衛星計畫提供技術援助。

俄羅斯近期在聯合國安理會動用否決權，讓負責監督國際對北韓制裁的專家小組無法續任，北韓對此表達感謝。在那之前，聯合國專家小組曾稱，正在調查莫斯科與平壤間武器移轉的報告。

伊朗和俄羅斯也是軍事和政治上的親密盟友，莫斯科據稱在攻打烏克蘭的戰爭中，使用伊朗的無人機。

北韓這次派員訪問伊朗前，伊朗首次直接朝以色列領土進行無人機和飛彈攻擊。

伊朗此舉是在回應4月1日的空襲，造成伊朗位於大馬士革的領事建築被夷為平地，7名革命衛隊（Revolutionary Guards）成員喪生，其中2名是革命衛隊將領。咸信那場空襲是以色列發動的。

南韓智庫韓國統一研究院（Korea Institute forNational Unification）北韓專家洪敏（Hong Min，音譯）告訴法新社，北韓此趟行程顯示平壤有意擴大深化與德黑蘭當局的關係，可能利用在伊朗和以色列對峙亟需武器之際，供應武器給伊朗。

洪敏告訴法新社：「鑑於德黑蘭和耶路撒冷之間的局勢，這次的訪問理應受到許多關注。」他還說，德黑蘭與平壤長期以來是盟友，雙方的武器計畫合作可追溯至1980年代。

洪敏指出，平壤提供莫斯科武器，同樣地，也可能會對德黑蘭這麼做，以換取像是石油或金援等回報。