FT：歐盟對中國安檢設備商同方威視 發動「黎明突襲」

英國金融時報（FT）報導，歐盟在23日黎明時分對中國大陸安檢設備業者同方威視（Nuctech）波蘭、荷蘭的辦公室，發動突襲，以調查北京當局的不公平貿易行為，為歐盟首度援引新上路的反外國補貼法規，作為突襲外資企業的依據，勢將進一步升高歐、中緊張局勢。

三名知情官員證實，調查對象是同方威視。這家國有公司一度由中國大陸前國家主席胡錦濤之子胡海峰經營、旗下產品已因國安疑慮，在一些西方國家遭禁。

歐盟聲明表示，跡象顯示接受調查的公司，可能收受恐扭曲歐洲市場的外國補貼。中國大陸商務部長王文濤則說，在4月23日所發動的突襲調查，是假反外國補貼之名，損害外資在歐盟的經商環境。

大陸國家主席習近平預計下個月造訪巴黎，會晤法國總統馬克宏，歐盟最新的調查行動已增添局勢的複雜程度。