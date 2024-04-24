影／全日空波音787著陸時出狀況 消防單位接獲「冒出濃煙」後緊急出動

日本北海道新千歲機場24日發生一架飛抵的全日空波音787客機液壓系統疑似出問題，在東側B跑道著陸時冒出濃煙，所幸包含乘客與機組員在內，機上213人都沒有受傷。

JX通信社、共同社跟朝日新聞報導，這起事件發生時剛過當地時間下午5時半。根據全日空說法，該架班機是下午4時自東京羽田機場起飛的「NH71」航班，並證實液壓系統漏油。

根據網友在社群媒體「X」（推特）發布的資訊與影像，「NH71」是編號「JA804A」的波音787-8夢幻客機，似乎呈現淡藍色的濃煙從機翼冒了出來，消防車也在收到通報後出動。不過，煙霧隨後不再冒出，消防車也沒有噴水。

千歲市消防本部表示，液壓系統的非可燃油料從機體外洩。全日空則表示，駕駛艙有收到「油料正在洩露」的報告，似乎是飛機著陸時遇到了某種麻煩，液壓系統的油料從部分機體外洩，並指「沒有起火」。

雖然「NH71」並未出現嚴重損害，但仍停在跑道接受檢查。受到這起事件影響，新千歲機場的兩條跑道之一暫時關閉。經過大約一個小時，機場出動拖車，將班機拖往登機門讓旅客下機。