快訊

雨區再擴大！15縣市大雨特報 民眾慎防雷擊強陣風

亂竄畫面曝！英騎兵團馬匹倫敦街頭暴衝染血 傳士兵墜馬至少4傷

彰化3姊弟遭無照翁撞飛！姊姊會笑了 妹妹插管昏迷指數仍是3

聽新聞
test
0:00 / 0:00

降落伴隨煙霧巨響！波音737起飛後驚見輪子脫落急折返

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
南非約翰尼斯堡坦波國際機場示意圖，圖中飛機非當事航班。美聯社
南非約翰尼斯堡坦波國際機場示意圖，圖中飛機非當事航班。美聯社

美國波音公司飛機近來發生多起事故，日前再傳一起。紐約郵報23日報導，21日有一架波音737在南非約翰尼斯堡坦波國際機場起飛後不久，被地勤人員發現其中一個主輪輪子脫落，該機因而緊急迫降。

據報導，社群媒體上流傳的事故影片顯示，該機降落時輪子爆出煙霧，在跑道發出巨響，起落架和右翼也在過程中局部毀損，所幸未傳出人員傷亡。

出事班機由南非薩法航空營運，原定飛往開普敦；薩法航空發言人向南非媒體說，機組員獲悉輪子脫落後決定折返約翰尼斯堡，降落前曾在空中盤旋以消耗部分燃料、減輕降落重量；該機並先低空飛過機場，讓專家評估起落架情況後才獲准飛返跑道。

該機旅客隨後改搭其他飛機前往開普敦，行程延誤數個小時。紐約郵報稱，波音公司婉拒回應此事，要求記者向薩法航空洽詢，但該航空也未回應詢問。

南非 尼斯 波音

延伸閱讀

有驚無險！5架飛機差點在紐約機場相撞 機長緊急停飛解危

波音787飛安全球延燒 立委要求政府向聯合報道歉

波音工程師控787客機製造「抄捷徑」！恐解體墜機 籲全球停飛

美參院聽證會在即 波音稱787機型檢測安全無虞

相關新聞

降落伴隨煙霧巨響！波音737起飛後驚見輪子脫落急折返

美國波音公司飛機近來發生多起事故，日前再傳一起。紐約郵報23日報導，21日有一架波音737在南非約翰尼斯堡坦波國際機場起...

歐盟調查中國大陸醫療器材採購市場 升高歐中貿易緊張

歐盟對中國大陸的醫療器材採購啟動調查，因為布魯塞爾當局認為歐洲製造商遭不公平地封鎖，無法供應器材給醫師與醫院，在中國大陸...

英國通過爭議的盧安達法案，尋求庇護者將如何被安置仍不明朗

4月22日，英國國會正式通過爭議的「盧安達法案」——Safety of Rwanda（Asylum and Immigration）Bill——最快7月開始將要把非法偷渡至英國的尋求庇護者遣送東非國家盧安達安置。這些被遣送者若通過盧安達庇護資格，將可安置於此。然而若被拒絕，相關配套措施也尚未明訂。英國政府仍為歐洲人權公約簽署國，仍有可能面臨歐洲人權法院的挑戰，英國下半年將舉行大選，若盧安達計畫遭其阻撓，對蘇納克和保守黨將不利。

降低塑膠汙染 聯合國制定減塑公約

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】全球塑膠汙染危害環境及人體健康，聯合國將制定首個減塑公約！近日，聯合國於加拿大渥太華舉辦全球減塑會議，盼生成具法律約束力的《全球減塑公約》，企圖降低塑膠垃圾對環境及人體的

菸價提高有助戒菸 各國全力防菸害

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】各國立法禁止2009年後出生者（即15歲）買菸、提高紙菸價格，嚴禁在私人住宅抽菸等，禁止吸菸不遺餘力！研究指出，英國自提高菸價後，嘗試戒菸的比例已有增加，加上新冠疫情使民

英將遣送非法移民至盧安達 這3國也將難民送海外

英國23日通過一項法案，將遣送尋求庇護者至盧安達，設法遏止渡海越境這種危險行為。在此期間，一群移民從法國跨越英吉利海峽前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。