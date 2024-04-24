降落伴隨煙霧巨響！波音737起飛後驚見輪子脫落急折返

美國波音公司飛機近來發生多起事故，日前再傳一起。紐約郵報23日報導，21日有一架波音737在南非約翰尼斯堡坦波國際機場起飛後不久，被地勤人員發現其中一個主輪輪子脫落，該機因而緊急迫降。

據報導，社群媒體上流傳的事故影片顯示，該機降落時輪子爆出煙霧，在跑道發出巨響，起落架和右翼也在過程中局部毀損，所幸未傳出人員傷亡。

出事班機由南非薩法航空營運，原定飛往開普敦；薩法航空發言人向南非媒體說，機組員獲悉輪子脫落後決定折返約翰尼斯堡，降落前曾在空中盤旋以消耗部分燃料、減輕降落重量；該機並先低空飛過機場，讓專家評估起落架情況後才獲准飛返跑道。

該機旅客隨後改搭其他飛機前往開普敦，行程延誤數個小時。紐約郵報稱，波音公司婉拒回應此事，要求記者向薩法航空洽詢，但該航空也未回應詢問。