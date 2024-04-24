法國飛航管制員揚言罷工 航班恐陷混亂

法國的主要航空協會今天警告，國內飛航管制員25日將舉行為期1天的罷工，巴黎兩座主要機場的大部分航班可能會遭取消。

法新社報導，工會在協商破裂後號召進行罷工；協商主要是針對加薪，以及飛航管制系統計劃檢修方面的其它措施。

巴黎7月下旬將舉辦奧運，屆時預計將湧入數以十萬計的遊客，如今飛航管制員這波集體行動引發外界新的憂慮，擔心奧運期間是否也存在罷工風險。

主要的飛航管制工會警告，如果工會的訴求無法被滿足，可能會下令在繁忙的5月週末連假期間罷工數日。

法國國家商業航空聯合會（FNAM）主管伊薩吉雷（Pascal de Izaguirre）表示，這次罷工將引發「強烈關注」。

他表示，巴黎歐利機場（Paris Orly Airport）75%航班可能被取消，巴黎主要的戴高樂機場（Charles deGaulle Airport）65%航班也可能遭取消。

對航班取消狀況知情的一名消息人士今天晚間證實了上述數字，航空公司也被迫取消南部城市馬賽（Marseille）65%的航班。

法國民航局（DGAC）也要求航空公司削減土魯斯（Toulouse）與尼斯（Nice）機場60%的航班，以及其他地區型機場50%的航班，伊薩吉雷表示「這將產生巨大影響」。

飛航管制員工會一位不願透露姓名的官員表示，除了航班取消之外，預計還會出現「重大延誤」。

飛航管制改革的目的是希望提高生產力，但工會認為這些改革應搭配更高的薪資。

主要的飛航管制工會SNCTA也發布可能從5月9日罷工3天至5月11日的通知，屆時可能會破壞許多民眾的連假。