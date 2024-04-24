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國際特赦組織：二戰後秩序瀕臨瓦解 AI崛起需監督

中央社／ 倫敦24日綜合外電報導

國際特赦組織（Amnesty International）今天表示，多個戰線激烈衝突，外加人工智慧（AI）快速卻毫無監督的崛起，導致二戰後的世界秩序面臨「瓦解邊緣」。

國際特赦組織發布年度報告「世界人權現況」（State of the World's Human Rights）的同時，總會秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）告訴法新社說：「過去12個月所目睹的一切，均指向國際間的全球系統正處於瓦解邊緣。」

卡拉馬爾德說：「特別是過去6個月期間，在美國袒護、保護下，以色列當局在加薩（Gaza）犯下的多項違規事件都未受監察。」她說：「美國以否決權擋下急需的停火，架空了（聯合國）安理會所應作之事。」

這個全球人權監督組織表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）對加薩邊境的以色列社區犯下了「恐怖罪行」，但以色列發動「集體懲罰」行動作為回應。

卡拉馬爾德在「世界人權現況」前言寫道：「這場行動對平民和民用基礎設施發動了蓄意且無差別的攻擊，並拒絕人道援助來製造饑荒。」

卡拉馬爾德表示，以色列的盟友均屬同謀，包括那些提供以色列武裝的國家。她對國際機構缺乏行動表示遺憾，並質疑「永不重演」（Never Again）的戰後理想是否已經淪喪。

卡拉馬爾德警告，包括俄羅斯和中國在內的其它「勢力強大行動方」，也「展露出有意將1948年依規範所建立的國際秩序全盤置於險境之中」。

「世界人權現況」報告記載著「俄羅斯軍隊全面入侵烏克蘭至今未歇，這段期間公然違規…並對戰俘施以酷刑或其它方式的虐待」。

國際特赦組織表示，中國同樣做出違反國際法的行為，因為即便緬甸軍隊攻擊平民，中方仍「保護緬軍」。

卡拉馬爾德認為，目的在保護人類的各大國際組織，有必要採取「緊急措施」來進行振興與改革。「我們呼籲聯合國安理會緊急改革，特別是否決權的使用，使其不能用於大規模侵害人權的情況。」

另外，國際特赦組織的報告發現，AI的興起也令人擔憂，因其「導致人權全面受損…延續種族主義政策，助長錯誤訊息傳播」。

國際特赦組織指控大型科技企業「即使在武裝衝突中」也無視或淡化上述威脅。

她指出，「在這個日益凶險的世界之中，生成式AI、臉部辨識和間諜軟體這類技術若在未受監管情況下日益普及並部署應用，恐有朝一日成為邪惡敵人，觸犯國際法和人權的行為恐擴大並加劇到異常的境界」。

她呼籲各國政府「以強有力的立法和監管措施，因應AI技術帶來的種種風險與傷害之餘，也可約束大型科技業者」。

最後，這個總部位在英國的人權組織警告，世界許多地區的政治人物現正「升高力道來攻擊婦女、LGBTI（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別和雙性人）族群和邊緣社群」。

人權 國際特赦組織

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