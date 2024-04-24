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哈利梅根一家訪英有譜？王室專家：梅根最怕孩子「重蹈她的覆轍」

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
哈利梅根2020年退出英國王室，兒子亞契當時年僅一歲，女兒莉莉貝更是一直待在美國。王室專家指出，梅根擔心這樣子下去，孩子們往後會與堂兄堂姊們關係疏遠，跟她一樣童年「不健全」。路透
哈利梅根2020年退出英國王室，兒子亞契當時年僅一歲，女兒莉莉貝更是一直待在美國。王室專家指出，梅根擔心這樣子下去，孩子們往後會與堂兄堂姊們關係疏遠，跟她一樣童年「不健全」。路透

隨著哈利王子回英國參加一場重要慶典的日子逼近，外界都在揣測這次梅根是否攜子女同行，上演大和解戲碼。英媒報導，「薩塞克斯公爵夫人」梅根似乎最痛恨人們說自己的家庭與童年「不健全」（dysfunctional），而現在她最害怕的是，亞契王子與莉莉貝公主因為與王室疏遠而重蹈她的覆轍。

哈利梅根2020年退出英國王室，定居在美國加州蒙特斯托（Montecito），兒子亞契當時年僅一歲，女兒莉莉貝更是一直待在美國。但梅根擔心這樣子下去，孩子們往後會與堂兄堂姊們關係疏遠。

英國王室評論員奎恩（Tom Quinn）向鏡報表示：「她真的很擔心她的孩子沒有與喬治、夏綠蒂與路易等堂親建立任何關係。梅根確實喜歡擁有一個幸福美滿的大家庭，她恨透人們形容她的童年與家庭不健全，也非常害怕歷史重演。」

奎恩說：「這對夫妻的朋友，也是梅根住在英國時為數不多的王室友人告訴我，梅根確實想念在英國生活的某些方面，並擔心若孩子們永遠見不到堂表親，成年後覺得他們本來能當英國王室，過著有意義人生的機會被剝奪，會因此責怪她。」

哈利下個月將返英參加「不屈不撓運動會」（Invictus Games）十周年慶祝活動，5月8日在倫敦聖保羅大教堂發表演說。這將是哈利狀告英警對他維安降級的官司失利後，首次回到英國。目前不確定梅根與兩個孩子是否與他同行；據報梅根對此仍在猶豫。

梅根 王室 英國

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