快訊

嫌小姐醜！基隆警喝花酒還賴帳…下場慘了

MLB／大谷翔平暴力轟完反差萌 教頭讚：球棒寄宿閃電

懶人包／「LINE Pay」4月到6月最新優惠！吃美食喝咖啡、看電影打折 去麥當勞賺回饋

不滿美韓軍演！金與正恫赫：北韓將繼續建立壓倒性及最強大軍事力量

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，北韓將繼續建立壓倒性及最強大的軍事力量，以維護國家主權、安全及地區和平。路透
北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，北韓將繼續建立壓倒性及最強大的軍事力量，以維護國家主權、安全及地區和平。路透

北韓官媒朝中社24日報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，北韓將繼續建立壓倒性及最強大的軍事力量，以維護國家主權、安全及地區和平。

路透援引起報導指，金正恩表示，從與「南韓傀儡軍事匪徒」進行的實彈演習開始，美軍今年在該地區舉行的一系列軍事演習，正將區域安全環境推向危險的動盪中。

根據報導，美國和南韓軍方最近幾個月進行了一系列規模更大、強度更高的演習，以履行兩國領袖有關加強軍事準備應對北韓軍事威脅的承諾。

據南韓軍方指，本月約有100架軍機進行為期兩周的空中演習。北韓表示，美國的軍事演習是為對其發動核戰爭做準備。美國和南韓表示，這些演習屬於防禦性質，定期舉行是為了保持戰備狀態。

北韓 南韓 演習

延伸閱讀

金正恩首次指導模擬核反擊！向美國南韓發出明確警告

金日成112歲冥誕 動員上萬學生慶祝 北韓堅挺金正恩

下令做好備戰！金正恩放話：敵人若選擇軍事對抗 將展開致命打擊

韓媒爆：北韓上月空降訓練出意外釀多人死傷 金正恩親到場指揮

相關新聞

不滿美韓軍演！金與正恫赫：北韓將繼續建立壓倒性及最強大軍事力量

北韓官媒朝中社24日報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，北韓將繼續建立壓倒性及最強大的軍事力量，以維護國家主權、安全...

擔心川普又當選！日本前首相麻生太郎赴美會面相談1小時

日本執政黨自民黨副總裁麻生太郎正在美國紐約訪問，並在當地時間23日晚間與美國前總統川普會面，兩人相談約1小時。

關於自然好消息？法媒為世界地球日帶來樂觀提醒

法國雜誌「這我有興趣」4月號，刊出「關於法國自然的30個好消息」的報導長文，以樂觀的態度，就生態系統復甦、城市綠化、野生...

徵兵令如前線單程票 烏克蘭男躲兵役寧闖「死亡之河」

烏克蘭和羅馬尼亞邊境的蒂薩河（Tysa）河水湍急，河岸陡峭泥濘不堪，河床又布滿巨石。泳渡蒂薩河的高死亡率，已讓這條河被稱為「死亡之河」。但烏克蘭邊境防衛隊仍常發現冒著溺斃風險，試圖泳渡蒂薩河逃往國外躲避兵役的男子。 也有烏國男子走山路想悄悄越境，使得喀爾巴阡山山脈走私菸品黑幫，改做協助逃兵業務。 隨著烏國戰況前景黯淡，逃避兵役的案例正在增加…

蘇納克點名中俄威權軸心 提高國防預算至GDP2.5%

英國首相蘇納克今天說，由俄羅斯、伊朗、北韓、中國等組成的「威權國家軸心」（an axis of authoritaria...

終於！美參院通過950億美元援助烏以台法案 將提交拜登簽署

美國聯邦參議院23日以79票支持、18票反對，通過援助烏克蘭、以色列和台灣的包裹法案，接下來將上呈總統拜登簽署成法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。