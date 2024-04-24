不滿美韓軍演！金與正恫赫：北韓將繼續建立壓倒性及最強大軍事力量

北韓官媒朝中社24日報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，北韓將繼續建立壓倒性及最強大的軍事力量，以維護國家主權、安全及地區和平。

路透援引起報導指，金正恩表示，從與「南韓傀儡軍事匪徒」進行的實彈演習開始，美軍今年在該地區舉行的一系列軍事演習，正將區域安全環境推向危險的動盪中。

根據報導，美國和南韓軍方最近幾個月進行了一系列規模更大、強度更高的演習，以履行兩國領袖有關加強軍事準備應對北韓軍事威脅的承諾。

據南韓軍方指，本月約有100架軍機進行為期兩周的空中演習。北韓表示，美國的軍事演習是為對其發動核戰爭做準備。美國和南韓表示，這些演習屬於防禦性質，定期舉行是為了保持戰備狀態。