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台瓜婦幼計畫降低婦嬰死亡率 護20萬瓜國新生命

中央社／ 瓜地馬拉市23日專電

台灣友邦瓜地馬拉的孕婦及新生兒死亡率居高不下，所幸瓜國與台灣合作婦幼計畫，第1期已將合作醫療機構的新生兒死亡率成功降低3%，新一批種子醫療人員4月底赴台受訓，再為婦幼醫療技術和知識開枝散葉添薪火。

由中華民國與瓜地馬拉合作興建的聖胡安希奧斯醫院（Hospital San Juan De Dios）新生兒大樓12日舉行揭牌儀式。瓜地馬拉總統阿雷巴洛（BernardoArévalo）致詞強調，瓜國有許多母親，因為營養不良或是感染各類疾病，每10個嬰兒中就有1名是早產兒。

根據瓜國政府統計，當地孕產婦及新生兒死亡率，都高於拉丁美洲及加勒比海地區的平均值，主要原因為醫療機構量能不足，缺乏婦幼醫護人員，孕產婦從懷孕、分娩到產後，甚至是高危險妊娠族群，都無法獲得合適的照護。

瓜地馬拉政府在2018-2032年國家發展策略中，便將改善國家婦幼健康照護體系列為重要議題，因此尋求台灣的醫療技術協助。為了提升瓜國婦幼照護品質，財團法人國際合作發展基金會駐瓜地馬拉技術團從2019年起，與台大醫院及瓜國衛生部合作進行婦幼計畫。

駐瓜地馬拉技術團表示，這項婦幼計畫以3年為1期，協助瓜國4家醫療機構提升醫療設備、培訓醫療人員，以及製作衛生教育推廣素材，預計協助照護超過20萬名瓜國孕產婦和新生兒，並培育當地400名以上的婦幼醫療人員。

這項計畫效果頗豐，在2019年到2022年的3年內，已將合作醫療機構的新生兒死亡率成功降低了3%。從2022年開始第2期3年計畫，新生兒計畫更延伸到全國17家醫療機構，除了導入醫療設備，例如超音波、胎兒監視器、生命徵象監測儀及保溫箱等，最重要的是教育訓練經驗傳承。

駐瓜地馬拉技術團指出，瓜國挑選婦產科兒科及護理人員跨海來台灣接受台大醫院為期2個月訓練，包括產科及兒科高危險群處置相關課程。新一批瓜國婦幼醫療人員，也將在4月底啟程赴台受訓。

受訓結束返回瓜國後，這些種子教師在自身駐地，預計共開辦20場課程講座，包括各項醫療器材使用教學和技巧，希望訓練出超過400名基層婦幼醫療人員，藉由台灣公衛領域優勢和經驗，以開枝散葉的模式，將婦幼醫療技術和知識普遍到瓜國各地

新生兒 死亡率 瓜地馬拉

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