快訊

知名家電大家源倉儲「全面燃燒」 業者初估損失破億

英國通過法案阻非法移民 將遣送尋求庇護者至盧安達

中央社／ 法國維姆赫23日綜合外電報導

英國今天通過一項法案，將遣送尋求庇護者至盧安達，設法遏止渡海越境這種危險行為。在此期間，一群移民法國跨海前往英國時傳出意外，包含1名孩童在內共5人溺斃。

路透社報導，這起死亡事件發生在1艘擠滿約110人的小船。事發時，該船準備穿越全球最繁忙航道之一的英吉利海峽（English Channel）前往英國。

法國地方官員畢昂（Jacques Billant）表示，「今天清晨1艘擠滿移民的船發生悲劇。我們對這5人的死深感遺憾，其中包含1名7歲女孩、1名婦女及3名男子。」

他說，「這艘船的引擎在距離海岸數百公尺處停止運轉，有幾人落水」，而救難人員迅速抵達現場救出船上47人；其中4人送醫幸無生命危險。

他還說，「另有57人留在船上。這些人不願接受救援，他們成功重新啟動引擎後就開船前往英國」。

這艘船從法國小鎮維姆赫（Wimereux）出發，當地位於法國北部要港加萊（Calais）西南方約32公里處。

此外，在英格蘭南部多佛（Dover）海岸外，有1艘英國邊境管理當局船隻，載著20名身穿救生衣的移民，目前不清楚他們來自何方。多佛與法國海岸相距約32公里。

在穿越英吉利海峽行動發生的數小時前，英國國會表決通過一項法案，將授權給政府遣送尋求庇護者至盧安達（Rwanda），而非讓他們待在英國等候相關程序。

阻止移民湧入是英國首相蘇納克（Rishi Sunak）政府的一項要務。英國當局表示，這項盧安達計畫將使人有所顧忌。但有人權團體和其他批評者說，這是不人道的行為。

英國內政大臣柯維立（James Cleverly）談到這起移民海難事件時說，「必須阻止這些悲劇發生」。

此法案預期將在本週獲得英國國王查爾斯三世（King Charles III）的御准（Royal Assent），正式成為法律。蘇納克則預估，遣送移民的航班將在10週至12週內啟航。

法國 移民 英國國王

延伸閱讀

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

英國加碼軍援烏克蘭 柏林敦促加大對烏防空援助

數年來無人知曉…破解二戰納粹密碼 英國劍橋女學生奉獻秘密任務

16歲愛女7月赴英國遊學 小禎放心不下要陪讀

相關新聞

馬來西亞直升機相撞10死 3罹難女兵起飛前傳開心比愛心自拍

馬來西亞紅土坎海軍基地23日發生兩架直升機相撞墜毀事故，大馬皇家海軍證實10人當場罹難。美聯社引述當局報導，兩架出事直升...

涉嫌為大陸從事間諜活動 2名英國男子遭起訴

英國BBC報導，兩名英國男子被控違反英國「政府機密法」，為中國大陸從事間諜活動，涉嫌「提供可能對敵人有用的資訊」。

南韓國防企業遭北韓駭客入侵 竊取技術機密

南韓警方今天表示，北韓主要駭客組織對南韓國防企業發動全面性網攻超過一年，他們利用入侵這些企業的內部網路來竊取技術機密

傳周刊將爆「與女性有關醜聞」 日本前防衛副大臣宮澤博行辭眾議員職務

日本執政黨籍眾議員、前防衛副大臣宮澤博行今天辭去眾議員職務。在自民黨內隸屬於「安倍派」的宮澤博行對於派閥收受政治資金募款...

陷入間諜門醜聞 德國各黨派呼籲AfD歐洲議員辭職

德國警方昨天（4月22日）夜間在德勒斯登逮捕了一名43歲的中國男子，被指控在極其嚴重的案件中為外國情報機構擔任特工。這名男子是德國極右翼政黨選項黨（AfD）歐洲議會大選首席候選人克拉（Maximilian Krah）手下的一名雇員。...

傳美國擬制裁草案 威脅切斷部分中國大陸銀行與全球金融體系連接

《華爾街日報》4月23日引述知情人士稱，美國正在擬定制裁草案，威脅切斷部分中國銀行與全球金融體系的連接，以此在國務卿布林肯訪華期間向北京施壓，以期阻止北京為俄羅斯軍工生產提供支持。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。