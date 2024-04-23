快訊

知名家電大家源倉儲「全面燃燒」 業者初估損失破億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳周刊將爆「與女性有關醜聞」 日本前防衛副大臣宮澤博行辭眾議員職務

中央社／ 東京23日專電
日本執政黨籍眾議員、前防衛副大臣宮澤博行（中）辭去眾議員職務。（資料照）美聯社
日本執政黨籍眾議員、前防衛副大臣宮澤博行（中）辭去眾議員職務。（資料照）美聯社

日本執政黨籍眾議員、前防衛副大臣宮澤博行今天辭去眾議員職務。在自民黨內隸屬於「安倍派」的宮澤博行對於派閥收受政治資金募款費回扣（小金庫）問題多所發言，即將上市週刊將爆料他有醜聞。日媒指可能是與女性有關的緋聞。

宮澤博行今天下午3時許向眾議院議長額賀福志郎提出辭去眾議員職務辭呈。他在國會大廈內對媒體說：「因為自己的事，與派閥政治資金募款（小金庫）問題無關，自身有醜聞，心想得負起責任，做個了斷才行。」

49歲的宮澤博行是眾議院比例代表東海選區選出的議員，當選4次。他曾任靜岡縣磐田市市議員，2012年眾議院選舉時首度當選眾議員。宮澤博行在自民黨內隸屬安倍派，曾擔任過防衛政務官，去年9月就任防衛副大臣，但因小金庫問題，同年12月辭去防衛副大臣職務。

有關小金庫問題，他曾對媒體表示，「派閥指示不登載於政治資金收支報告書上也沒關係」，問題爆發後，派閥還下令封口。

針對宮澤博行辭去眾議員職務一事，官房長官林芳正在下午例行記者會上表示，「知道宮澤博行辭去眾議員一職，但不知道比辭職一事更多的內容，不便置評」。

自民黨幹事長（相當於秘書長）茂木敏充對媒體說：「應對進退由他（宮澤博行）本人做判斷，尊重其意向。不久後在眾議院院會上應該這件事會被討論。」

日本產經新聞報導，宮澤博行表示，因自身有醜聞，不希望讓人民對政治的不信任增大，因此決定辭去眾議員職務。但宮澤博行未說明是身陷什麼醜聞，僅說週刊雜誌即將報導。一般認為，可能是與女性有關的緋聞。

至於小金庫問題，宮澤博行說過「要幫安倍派『介錯』（指在日本切腹儀式中為切腹者斬首，免除切腹者痛苦）」，他主張派閥應解散，並公然指責派閥幹部不是，「很多同伴想證明自身清白，但派閥下令封口」。

除了宮澤博行辭去眾議員職務，今天還有2名自民黨籍眾議員提出退黨申請獲准。一位是因小金庫問題，自民黨安倍派的召集人、也是前文部科學大臣鹽谷立；另一位是被爆料讓18歲女學生飲酒，為了不想辭眾議員職務而退出自民黨的吉川赳。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 自民黨 醜聞

延伸閱讀

青少年裸照醜聞纏身 BBC當家主播愛德華茲辭職

接見美跨黨派眾議員 賴清德：續推台美關係深化

美國跨黨派議員訪台 將見蔡總統、賴清德

綠委應邀出席安倍晉三追思會 快閃訪日

相關新聞

馬來西亞直升機相撞10死 3罹難女兵起飛前傳開心比愛心自拍

馬來西亞紅土坎海軍基地23日發生兩架直升機相撞墜毀事故，大馬皇家海軍證實10人當場罹難。美聯社引述當局報導，兩架出事直升...

涉嫌為大陸從事間諜活動 2名英國男子遭起訴

英國BBC報導，兩名英國男子被控違反英國「政府機密法」，為中國大陸從事間諜活動，涉嫌「提供可能對敵人有用的資訊」。

南韓國防企業遭北韓駭客入侵 竊取技術機密

南韓警方今天表示，北韓主要駭客組織對南韓國防企業發動全面性網攻超過一年，他們利用入侵這些企業的內部網路來竊取技術機密

傳周刊將爆「與女性有關醜聞」 日本前防衛副大臣宮澤博行辭眾議員職務

日本執政黨籍眾議員、前防衛副大臣宮澤博行今天辭去眾議員職務。在自民黨內隸屬於「安倍派」的宮澤博行對於派閥收受政治資金募款...

陷入間諜門醜聞 德國各黨派呼籲AfD歐洲議員辭職

德國警方昨天（4月22日）夜間在德勒斯登逮捕了一名43歲的中國男子，被指控在極其嚴重的案件中為外國情報機構擔任特工。這名男子是德國極右翼政黨選項黨（AfD）歐洲議會大選首席候選人克拉（Maximilian Krah）手下的一名雇員。...

傳美國擬制裁草案 威脅切斷部分中國大陸銀行與全球金融體系連接

《華爾街日報》4月23日引述知情人士稱，美國正在擬定制裁草案，威脅切斷部分中國銀行與全球金融體系的連接，以此在國務卿布林肯訪華期間向北京施壓，以期阻止北京為俄羅斯軍工生產提供支持。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。