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傳美國擬制裁草案 威脅切斷部分中國大陸銀行與全球金融體系連接

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《華爾街日報》報導稱，美國官員希望布林肯此次訪華之行中，對中國部分銀行切斷與美元聯繫的威脅能夠促使北京改弦更張。美聯社
《華爾街日報》報導稱，美國官員希望布林肯此次訪華之行中，對中國部分銀行切斷與美元聯繫的威脅能夠促使北京改弦更張。美聯社

《華爾街日報》4月23日引述知情人士稱，美國正在擬定制裁草案，威脅切斷部分中國銀行與全球金融體系的連接，以此在國務卿布林肯訪華期間向北京施壓，以期阻止北京為俄羅斯軍工生產提供支持。

近日據美國政府官員稱，2023年俄羅斯微電子產品約九成來自中國，俄羅斯將其用於制造導彈、坦克和飛機。2023年第四季度，俄羅斯價值約9億美元的機械工具進口中近七成來自中國。

美國近來提高聲調呼籲中國停止支持俄羅斯軍工產業。華盛頓認為，這讓莫斯科得以加強武器生產，用於對烏克蘭的戰爭。

美國國務卿布林肯上周五表示：「我們看到中國提供的機械工具、半導體以及其它兩用物資幫助俄羅斯重建其國防工業基礎，制裁和出口管制過去曾使其受到嚴重破壞。」

他說：「如今，如果中國一方面聲稱要與歐洲和其他國家保持良好關係，那麼，就不能另一方面為冷戰後歐洲安全受到的最大威脅火上澆油。」

最後手段

《華爾街日報》報導稱，美國官員希望布林肯此次訪華之行中，對中國部分銀行切斷與美元聯繫的威脅能夠促使北京改弦更張。銀行是對俄出口的關鍵中間環節，處理支付程序，以及為客戶公司提供外貿交易貸款。

美國財長葉倫本月早些時候訪華時也曾表示：「任何協助向俄羅斯軍工領域輸送軍用或兩用物資的顯著交易的銀行，都面臨受到美國制裁的風險。」

《華爾街日報》報導指，對銀行進行制裁僅僅是最後手段，因這比普通針對個人或企業的制裁有更廣泛的影響。這樣的制裁時常迫使銀行陷入絕境，其整個客戶群都受到影響。美國官員希望西方共同外交施壓能夠避免採取這一行動，也讓中美之間脆弱的關係緩和不被打破。

中俄繞過施壓

不過，該報導同時引述專家稱，中俄仍舊找到繞過美國施壓的方法。一些中國主要銀行逐漸被不知名的地方銀行所替代，後者與美元業務無甚關聯，也就不怎麼畏懼美國的制裁。

中國外交部發言人4月23日則重申，中國一向依法依規對軍民兩用物項出口進行管制。外交部發言人汪文斌表示，中國同包括俄羅斯在內的各國開展正常經貿往來的權利不容侵犯，將堅定捍衛自身的合法權益。

（綜合報導）

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