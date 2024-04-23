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中國大陸經濟衰退仍增軍事支出 美軍將領：令人憂心

中央社／ 東京23日綜合外電報導
美軍印太司令部司令阿基里諾。美聯社
美軍印太司令部司令阿基里諾。美聯社

美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）今天表示，鑒於中國經濟正在衰退，中國國防支出卻仍明顯增加，這種狀況令人擔憂。

路透社報導，阿基里諾在日本東京受訪時提到，中國經濟受到房地產業動盪的打擊，中國官方公布的成長數據「不真實」。

他說，中國實際軍費開支「遠遠超過」上月宣布的7.2%增幅。

阿基里諾指出：「儘管經濟正在衰退，他們仍決定投資軍事能力，這讓我感到擔憂。」

他也批評中國在南海和東海日益激烈的言論和行動，特別是在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）和台灣問題方面。

他說：「尤其在台灣問題上，我看到（中方）越來越具侵略性的脅迫和施壓計畫。」

針對這番言論，中國外交部並未立即回應路透社的置評請求。

中共中央軍委副主席張又俠本週在第19屆「西太平洋海軍論壇年會」中聲稱，中國仍致力透過對話解決與其他國家的海上爭端，但不允許善意遭到「濫用」。

中共 南海 美軍

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