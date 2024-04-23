涉嫌為北京情蒐 德國極右派歐洲議會議員助理傳被逮

路透、美聯社、法新社引述德國檢方及德媒報導，極右派「德國另類選擇黨」的歐洲議會議員克拉一名助理22日遭當地警方逮捕，他被懷疑為北京情蒐，與中國大陸情資單位合作，屢次在1月交付歐洲議會協商與決定的相關資訊，並被控刺探在德國的中國反對派人士消息。

德國檢方聲明，涉案男子「Jian G.」在德國東部城市德勒斯登被逮捕，他的住處也被搜索。該聲明並未點名他所服務的議員，但德媒直指該議員即極右派政治人物克拉；克拉也是德國另類選擇黨（AfD）為歐盟立法機關歐洲議會6月改選推派的首席候選人。

法新社引述歐洲議會網站指出，有一名為Jian Guo的人是克拉的正式助理。Jian Guo是德國公民，據稱2019年起擔任克拉助理。

AfD發言人說，此消息令人憂慮，但現階段對該案沒有進一步資訊，須靜待檢方調查。

日前，另有3名德國公民因涉嫌與中國國家安全部合作而被逮，他們被控將可用於軍事用途的科技交付中方。22日在英國，也有2名男子被控在2021年至去年間將「文章、筆記、文件或資訊」交付中國。

本月稍早，德國總理蕭茲才訪問中國，對北京支持俄羅斯戰時經濟的問題施壓，並提及智慧財產權侵害、公平市場准入等議題。