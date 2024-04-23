快訊

稱魔法對抗魔法...竹科工程師寫搶票機器人「5秒搶1張」 遭逮下場曝光

腸病毒就診數創十年新高 醫憂「1族群」缺保護力：未來恐大流行

全台餘震不斷！「地震包」準備好了嗎？盤點該帶啥、平常放哪、多久更新1次

鎖定中國 歐洲議會將表決禁止涉強迫勞動產品

中央社／ 法國史特拉斯堡22日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）立法者明天將根據一項新法，就禁止利用強迫勞動製成的產品一事進行表決，該法被認為是在針對中國，這可能會讓歐盟與北京當局的緊張關係加劇。

法新社報導，這項新法雖未直接點名中國，但歐洲議會許多成員盼能利用該法來阻止從中國進口涉及來自維吾爾族穆斯林少數民族居住地區新疆的產品。

人權團體表示，新疆至少有100萬人被拘留，其中多為穆斯林少數民族，他們面臨種種虐待，其中包括強迫女性節育及強迫勞動等。

草案文本在法國史特拉斯堡經歐洲議會（EuropeanParliament）表決同意，將在歐盟27個成員國最終批准後，正式成為法律。

歐盟對中國採用一連串的貿易工具，當中包括對中國政府支持的太陽能板等綠色科技進行反補貼調查。

新法目的是要讓強迫勞動從歐洲市場中根除。

推動法案文本在歐洲議會通過的議員雷陶馬貴斯（Maria Manuel Leitao Marques）說：「歐盟本來就該成為倡導（正確）價值觀的全球領頭羊，因此繼續在我們的商店進口和販賣那些在供應鏈某個環節以血淚製成的產品，是讓人完全無法接受的。」

國際勞工組織（International Labour Organization）數據顯示，2021年約有2760萬人被迫勞動，其中還包括約330萬名兒童。

新疆 歐盟 穆斯林

延伸閱讀

英國通過盧安達法案 能順利安置難民？

歐盟打算暫停TikTok新版觀看報酬方案 並擬祭罰款

歐盟再查中醫療器材採購市場 恐加劇貿易緊張

影／上千穆斯林台中慶開齋節 參山處允來年擴大舉辦

相關新聞

涉嫌為大陸從事間諜活動 2名英國男子遭起訴

英國BBC報導，兩名英國男子被控違反英國「政府機密法」，為中國大陸從事間諜活動，涉嫌「提供可能對敵人有用的資訊」。

核汙水排海後第2次！國際原能署訪日視察福島第一核電廠

日本放送協會（NHK）報導，國際原子能總署（IAEA）專家團隊23日前往日本視察福島第一核電廠，團隊代表包含來自美國、南...

歐洲暖化速度是全球平均2倍 去年經損143億

兩個氣候監控組織22日提出報告，歐洲是暖化最快速的大陸，其氣溫正以全球平均的2倍升高，並警告氣候暖化對人類健康、冰河融化...

聯合國「打擊塑膠汙染」談判 23日渥太華登場

聯合國「打擊塑膠汙染協定」第四輪談判23日將在加拿大首都渥太華登場，這也將是倒數第二輪談判；預計全球170餘國家代表將參...

剪櫻花樹才不是笨蛋！弘前公園「櫻守團隊」的櫻花照顧心法

又到了春天櫻花綻放的季節，每年此時，日本總會處處人擠人，大家依循著櫻花前線由南往北一路追櫻，參照日本櫻花100選一一踩點，上網搜尋日本全國賞櫻必去、推薦景點的話，一定會出現青森縣「弘前公園」，園區有約2600棵的櫻花，數目之多，輾壓其他櫻花名所，擁有天守閣、護城河、岩木山等加分條件，甚至有「天下一」的説法（也有其他地方自稱「天下一」，如長野縣高遠城），更曾被選為死之前必去的絕景之一，可以想見這裡的櫻花有多麼美麗。

馬來西亞2軍用直升機相撞墜毀 機上10人悉數罹難

馬來西亞星洲日報報導，馬來西亞皇家海軍（RMN）2架軍用直升機23日上午發生相撞後墜毀，2架直升機上全部10名軍人罹難。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。