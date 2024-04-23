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大馬2直升機墜毀10死 疑過於鄰近相撞

中央社／ 吉隆坡23日專電

馬來西亞紅土坎海軍基地今天發生2架直升機相撞墜毀意外，大馬皇家海軍證實10人罹難，這2架直升機在彩排活動中疑因過於鄰近導致相撞墜毀。大馬將成立調查委員會調查。

大馬皇家海軍今天聲明表示，HOM（M503-3）型直升機和Fennec（M502-6）型直升機今天上午9時32分在皇家海軍紅土坎（Lumut）基地展開第90屆大馬皇家海軍建軍日彩排時墜毀。

這2架直升機約9時多起飛後，結果在紅土坎海軍體育館相撞墜毀，其中一架墜毀於體育館樓梯，另一架則墜毀於游泳池。

熟悉東南亞軍事動態的評論員楊于勝今天說，軍機如進行採排，一般都會進行簡單或繁複動作操演，但凡超過一架以上的飛行載具（直升機）從事空中活動，事先都需反覆演練，並保持部位（position-keeping），確保操演活動安全。

他指出，從目前跡證觀察，如果直升機機械一切正常，可能疑似未保持部位釀禍，但也有可能是其中一架直升機的機械故障無法控制，導致偏離部位相撞。但究竟事故原因為何，仍要由大馬有關單位調查。

大馬媒體報導，2架直升機上共10人罹難，其中HOM（M503-3）型直升機上的7名機組員與Fennec（M502-6）型直升機的3名機組員墜後均當場死亡，遺體送交紅土坎海軍醫院進行身分確認。

海軍 直升機 馬來西亞

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