大馬2直升機墜毀10死 元首要求軍方深入調查
馬來西亞紅土坎海軍基地今天發生2架直升機相撞墜毀意外，大馬皇家海軍證實10人罹難。國家元首伊布拉欣伉儷透過臉書表達哀悼，要求大馬軍方深入調查。
大馬HOM（M503-3）型直升機和Fennec（M502-6）型直升機今天上午9時32分在皇家海軍紅土坎（Lumut）基地展開第90屆大馬皇家海軍建軍日彩排時墜毀。2架直升機共10人罹難。
國家元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim）夫婦獲悉直升機墜毀後在社群媒體臉書（Facebook）發文致哀，對在墜機事件中喪生的國家英雄感到相當難過。
伊布拉欣希望大馬軍方深入調查，務必查明發生原因。
首相安華（Anwar Ibrahim）也在臉書表示，這是令人心痛與心碎的悲劇，更是國家的巨大損失。他也向罹難家屬致哀。
國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin）說將成立調查委員會調查，機上人員身分仍在確認中，10名罹難的機組員年齡均在40歲以下，遺體送交紅土坎海軍醫院確認身分。
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