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美參院將表決援烏、以、台法案 幾乎篤定過關

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國聯邦參議院今天預計將針對援助烏克蘭包裹法案進行表決；這項計畫於國會經過數月爭執後，日前在聯邦眾議院獲得跨黨派廣泛支持通過，如今幾乎篤定能在參院過關。

除了提供給烏克蘭的資金，今天的表決也將針對提供以色列130億美元與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）作戰、提供加薩（Gaza）和其他地方逾90億美元的人道援助，以及提供給台灣80億美元軍事支持來對抗中國等事項做出決定。

法新社報導，參院民主黨領袖舒默（ChuckSchumer）20日表示，這項包裹援助計畫「已經在望」，協議「鎖定」今天進行表決。民主黨以些微優勢掌控參院。

參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）說：「我們眼前的任務相當緊迫。如今再度輪到參院創造歷史。」

最終的包裹法案概述了向美國盟友提供總額高達950億美元的軍事援助，其中除了給烏克蘭的610億美元專款外，還有提供以色列和台灣的資金，預計在本週結束前上呈到總統拜登的辦公桌上，以獲得他的批准。

由於不需和共和黨掌控的眾院一樣對付複雜的協商和歧見，參院的表決預期應該會順利過關。

烏克蘭對抗俄羅斯入侵的戰爭打了2年多，正苦於取得進展。拜登今天在電話中向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）承諾，基輔當局可以預期援助將「迅速」到位。

由於俄羅斯不斷從東邊施壓，烏軍正面臨武器和新兵嚴重短缺問題。

由於烏克蘭情報首長布達諾夫（Kyrylo Budanov）預測從5月中開始，「情況將甚為艱困」，接下來幾週內，前線情況預計將惡化。

澤倫斯基和拜登談話過後表示，他指望迅速交付的「強大」援助物資，能加強烏克蘭的防空及「遠程和砲兵部隊能力」。

俄羅斯 拜登 烏克蘭

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