日前首相麻生太郎訪美 23日將與川普會面
日本執政黨自民黨副總裁麻生太郎正在美國紐約訪問，日本共同社引述消息人士報導，麻生預計在當地時間23日下午（台灣時間24日上午）與美國前總統川普會面。
麻生本月22日至25日訪問紐約，昨天從東京的羽田機場啟程赴美。報導指出，麻生此行是為了因應川普可能於11月大選後再度入主白宮，希望藉著會面建立關係。美國共和黨總統參選人川普料將在大選對決民主黨籍現任總統拜登。
報導也說，紐約法院正在審理川普面臨的刑事案件，而川普在美國時間23日下午2時前這段時間必須出庭，因此麻生與川普會面的時間將落在23日傍晚。
報導分析，日本首相岸田文雄本月才剛訪美並與拜登會談，因此日本政府高層不方便接觸川普，便協調由麻生訪美與川普會面。
日本電視台（Nippon TV）報導，消息人士透露，若麻生與川普會面成真，地點可能會在川普大樓（Trump Tower）。
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