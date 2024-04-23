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喪心病狂！暗網AI手冊教偽造兒童不雅照 宣稱已勒索多名女童

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國網路觀察基金會首度揭露暗網出現人工智慧造假技術使用手冊，煽動罪犯利用偽造技術移除照片中兒童衣物。圖為示意圖。美聯社
英國網路觀察基金會首度揭露暗網出現人工智慧造假技術使用手冊，煽動罪犯利用偽造技術移除照片中兒童衣物。圖為示意圖。美聯社

英國衛報23日報導，英國網路觀察基金會（IWF）首度揭露暗網出現人工智慧（AI）造假技術使用手冊，將近200頁內容指導並煽動戀童癖者等人使用偽造技術移除照片中兒童衣物，甚至炫耀「已經成功勒索」多名13歲女童回傳裸照，令人憂心更多未成年人受害。

IWF致力在網路搜尋和移除兒童性虐待內容，去年IWF警告性勒索案件數量節節攀升，今年揭露首度發現AI造假技術被用於製造兒童性虐待內容的證據。

報導指出，該使用手冊將近200頁，誇口已經「成功勒索」不只一名13歲女童回傳不雅照，IWF已經將文件交給英國國家打擊犯罪調查局進行調查。

除此之外，IWF表示，2023年是相關犯罪「有紀錄以來最猖獗的一年」，超過27萬5000個網頁包含兒童性虐待內容，其中不乏嚴重的強暴、虐待和人獸交等情節。

IWF還發現2401張兒童性虐待內容，受害者介於3歲至6歲，均受到操縱或威脅而自行拍攝內容。

IWF執行長哈瑞夫斯（Susie Hargreaves）表示犯罪投機份子操縱兒童「並非遙不可及的威脅」。

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