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布林肯將訪中 陸媒籲美方放低姿態

中央社／ 台北23日電

美國國務卿布林肯24至26日將訪問中國，中國環球時報近日發表「先給美方打個預防針」評論，指千萬不要抱著任何「壓服中國」的心理到訪，不能打壓又指望合作，應當把姿態放低些，表現出充分的尊重。

中國外交部發言人汪文斌昨天宣布，應中國外交部長王毅邀請，布林肯將於明天（24日）至26日訪問中國。

布林肯（Antony Blinken）上次訪問中國是去年6月，當時是時隔5年後首度有美國國務卿訪中。這次則是他在COVID-19疫情過後第二次訪中。他到訪之前，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）稍早前也訪問了中國，成為美中高層互動的重要環節。

官媒環球時報21日發表社評，指布林肯此行有三個目標，包括在關鍵議題上取得進展，溝通對雙邊、地區和全球問題的關切，以及負責任地管理競爭，維護中美關係的總體穩定，不陷入對抗和衝突，在這一點上，中美雙方有共識，也是兩國互動的前提和基礎。

社評稱，想提前給美方打一打「預防針」，千萬不要抱著任何「壓服中國」的心理進行此訪，這樣做只會對雙方的溝通產生負面效果。

評論指出，美方尋求在烏克蘭危機和中東衝突等地區熱點問題上與中國合作，是布林肯此訪的重點議題之一；此外，美方還希望在芬太尼（fentanyl，強效類鴉片止痛劑）等問題上，中國能夠幫一把，這些都是目前讓拜登政府焦頭爛額的議題，因此美方尤其應當把姿態放低一些，對中國表現出充分的尊重，體現出自己的誠意。

環球時報稱，中國與美打交道的過程中，交往原則、底線紅線一直都相當清晰，而且具有高度的延續性和穩定性。中方樂於透過對話推動中美關係穩下來、好起來；同時，美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國、損害中方正當權益，另一方面又指望中方在美國有需要的議題支持配合。

文中舉例，布林肯前幾天在歐洲表示，中國既然希望與歐洲及其他國家保持友好關係，就不能助長冷戰結束以來歐洲安全面臨的最大威脅。這是典型的「倒打一耙」。

外媒近日報導，多名專家認為，由於美中各持己見且歧見已深，布林肯此訪很難在美中關係上取得具體突破。

布林肯 美國

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