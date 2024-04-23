美菲軍演登場 中批圍堵

美國與菲律賓「肩並肩」年度軍演廿二日開幕，今年演習規模是歷來最大，地點在菲國北部和西部靠近南海處，美菲特種部隊還將在鄰近台灣的巴丹群島舉行奪島演習。

這次軍演為期三周，將動員逾一萬六千七百名美菲軍人，還有澳洲軍隊和法國海軍一艘巡防艦參與，規模超越歷年。今年肩並肩軍演地點靠近潛在衝突熱點台灣和南海，備受矚目。

法新社報導，菲律賓海岸防衛隊將首次加入肩並肩演習。菲國海岸防衛隊船隻先前在南海執行任務時，曾多次與中國大陸海警船發生衝突。

中央社報導，近百名媒體記者廿二日出席採訪軍演開幕式，擠爆會場。這次軍演菲方指揮官利庫丁尼表示，菲美特種部隊將在呂宋島北部、尤其是巴丹群島舉行奪島演習。

巴丹群島位於台灣和菲律賓呂宋島之間，距台灣不到二百公里，是控制呂宋海峽與巴士海峽進出樞紐，戰略地位重要。

菲律賓參謀總長布勞納在開幕式表示，美國和菲律賓「為應對威脅我們地區和平安全的複雜挑戰，我們了解海上合作的重要性。我們跟志同道合的夥伴一起，全力維護印太地區穩定與繁榮」。

法新社說，菲律賓總統馬可仕二○二二年上任以來，美菲不斷加強防務合作。儘管菲國武裝薄弱，但因為地理位置靠近南海和台灣，若美國與大陸發生衝突，菲國將成為美方重要的合作夥伴。

演習舉行前，美軍將代號「提豐（Typhon）」的陸基飛彈系統運抵菲律賓北部，是美國首度在第一島鏈部署這種系統，可發射標準六型防空飛彈和射程達兩千五百公里的戰斧巡弋飛彈。美聯社說，雖然這次演習並未安排以提豐系統發射飛彈，但大陸對這套系統現身菲國特別反感。

【特派記者廖士鋒／青島報導】第十九屆西太平洋海軍論壇昨在青島舉行開幕式，中共政治局委員、中央軍委副主席張又俠出席致詞，他當著美國太平洋艦隊司令柯勒上將的面，強調海洋不是砲艦外交的競技場，不點名地批評美國，在海上搞圍堵遏制、島鏈封鎖，只會讓世界陷入撕裂動盪的漩渦。

美菲「肩並肩」軍演昨天登場，張又俠的談話明顯是針對美國及其盟友。

今年論壇有廿九國派代表參加，菲國缺席。共軍海軍大校梁巍稱，主辦方向所有成員發出邀請，不清楚菲國未參會原因。