哥倫比亞數萬民眾示威 抗議總統裴卓改革計畫

南美洲國家哥倫比亞各大城市今天有數萬民眾走上街頭，抗議左派政府提議的經濟和社會改革。自總統裴卓20個月前上台後，已面臨多次民眾示威，今天顯然是規模最大的一次。

綜合法新社和路透社報導，現年64歲的裴卓（Gustavo Petro）試圖推行的改革包括將醫療服務國有化，以及退休金和勞動改革等部分。這些改革是他2022年上台前最主要的競選承諾，以應對哥國嚴重的社會不平等問題，但反對者認為他的計畫會損害早已舉步維艱的國家經濟。

哥國參議院的1個委員會本月稍早才否決裴卓政府提出的1份醫療改革方案，內容包括剝奪保險公司的權力，及讓更多民眾能夠獲得醫療服務。當時哥國政府剛以國內最大的2家保險公司未能正確照顧患者為由，取得這2間公司的控制權。

包括醫療協會、反對派團體，甚至是裴卓的前盟友都在今天的遊行前呼籲民眾響應示威，以抗議裴卓的改革計畫及國家暴力局勢。暴力問題仍持續破壞哥國政府與武裝游擊團體之間困難重重的和平談判。

在首都波哥大（Bogota），據市政府估算，約有7萬民眾冒著大雨走上街頭，他們揮舞國旗、吹著喇叭，高喊「裴卓下台」，並朝向市中心位於總統府附近的波利瓦廣場（Bolivar Square）前進聚集。

64歲退休民眾艾斯特拉達（Martha Estrada）告訴法新社：「我投票支持改變，我投給裴卓，但如今我們的處境還是一樣。我來示威是因為我認為哥倫比亞還有救，也因為我愛我的國家。」

35歲示威者李維羅（Julio Rivero）表示：「我以公民、醫師及哥倫比亞國民的身分來到這裡。身為醫師，我們看到情況持續惡化，因為缺乏藥品能給患者，病患也面臨治療延宕的狀況。」

裴卓政府預計在7月國會新會期開議後提出新版本醫療改革方案。目前國會仍在辯論政府提出的年金和勞動改革方案。

裴卓在社群媒體平台X發文表示，今天在波哥大、美德殷（Medellin）及布加拉曼加（Bucaramanga）的抗議人潮雖多，但在其他18個城市的示威規模「薄弱」。

他寫道，這些遊行的「主要目的藉是大喊『裴卓下台』和顛覆政府」，是阻撓改革的「軟性政變」。他也號召支持政府的民眾在5月1日走上街頭，參加大規模遊行。