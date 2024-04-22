快訊

嘉義市傳虛擬貨幣強盜案 被害人遭搶2百萬重傷送醫不治

晚間震不停連40起地震！氣象署稱短時間能量釋放 沒特別異常

北韓發射多枚短程彈道飛彈 疑為測試超大型火箭砲

中央社／ 首爾22日專電
南韓軍方今天監測到北韓發射多枚推測為短程彈道飛彈的飛行體，專家分析，這次試射應不是針對韓美聯合演習的挑釁，而是依規劃進行的超大型火箭砲測試。美聯社
南韓軍方今天監測到北韓發射多枚推測為短程彈道飛彈的飛行體，專家分析，這次試射應不是針對韓美聯合演習的挑釁，而是依規劃進行的超大型火箭砲測試。美聯社

南韓軍方今天監測到北韓發射多枚推測為短程彈道飛彈的飛行體，專家分析，這次試射應不是針對韓美聯合演習的挑釁，而是依規劃進行的超大型火箭砲測試。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天下午3時1分左右向東海發射多枚推測為短程彈道飛彈的飛行體，飛行300多公里後落入海中；考量飛行距離，這次測試可能是針對距離平壤約330至350公里處的南韓主要軍事設施。

南韓與美國空軍自12日至今正在進行聯合編隊軍綜合訓練，動員雙方100多架軍機參與，但專家認為，北韓今天試射彈道飛彈及19日試射戰略巡弋飛彈，都與韓美聯合軍演無關，而是單純的軍武測試。

韓聯社引述南韓國防安保論壇專門研究委員申宗佑（音譯）指出，考慮飛行距離與時間，這次試射可能是為改良600mm超大型火箭砲進行的測試。據南韓情報當局取得資料，北韓的超大型火箭砲射程可達400公里，且具有導引功能，被韓美當局歸類為短程彈道飛彈。

北韓官媒在2019年8月首次使用「超大型火箭砲」的名稱，用以指稱多管火箭炮，北韓領導人金正恩2022年底出席勞動黨中央委員會大會的超大型火箭砲致贈儀式時曾宣稱，北韓持有的超大型火箭砲攻擊範圍涵蓋南韓全境，也可搭載戰術核武。

北韓 彈道飛彈 火箭

延伸閱讀

北韓發射彈道飛彈 墜落日本專屬經濟區外側

今年第4次！北韓稍早朝東海發射不明彈道飛彈

昨天前往俄羅斯 北韓官媒：副總理率領農業代表團訪問

北韓再射巡弋飛彈測試「超大型彈頭」威力 宣稱與地區局勢無關

相關新聞

雪梨購物中心刺傷事件，38歲母親重傷捨命救下愛女

4月13日澳洲雪梨西田龐迪購物中心發生持刀刺殺事件，包括兇手在內共造成7人死亡、10多人受傷。當時一名38歲母親艾希莉．古德（Ashlee Good）與9個月大的女兒哈莉葉（Harriet）皆被兇嫌刺傷，身負重傷的艾希莉在性命垂危之際將女兒交給一名陌生男子，希望他能夠救孩子一命。事後哈莉葉被送往雪梨皇家兒童醫院手術搶救，已順利出院，然而母親不幸傷重不治。

美韓將領會晤之際 南韓：北韓發射數枚彈道飛彈

路透引述南韓軍方報導，北韓22日向東部外海發射數枚彈道飛彈。南韓聯合參謀本部指出，北韓從首都平壤附近疑似發射數枚短程彈道...

北韓發射多枚短程彈道飛彈 疑為測試超大型火箭砲

南韓軍方今天監測到北韓發射多枚推測為短程彈道飛彈的飛行體，專家分析，這次試射應不是針對韓美聯合演習的挑釁，而是依規劃進行...

解析黑盒子機體無異常 日海自兩架直升機很可能是相撞墜毀

本月20日日本海上自衛隊兩架直升機在伊豆群島附近訓練中墜毀，1人死亡、7人失蹤尚未尋獲。NHK報導，現場尋回的飛行紀錄器...

「五眼聯盟」挺台鬆動？美將AUKUS連接台海 澳洲議員喊不接受

近年來，美國戰略重心逐漸向亞太地區移動，包括在亞太強化「五眼聯盟」、推動「美日印澳四邊機制」（QUAD），同時也試圖建立美日韓三方軍事聯盟，已逐漸有亞太版北約之勢。而AUKUS顯然也被納在美方的亞太大戰略當中。美國拜登政府上台後，不斷強化亞太布局、補強第一島鏈，其中「美英澳三邊安全夥伴關係」（AUKUS）就被視為布局的一環。不過，美方打好如意算盤，卻有澳洲議員直接大喊「不能接受」。...

輝達和日本合作打造混合超級電腦 提供量子運算服務

日本產業技術綜合研究所將和輝達（Nvidia）合作打造混合型超級電腦，以提供研究人員和企業量子運算服務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。