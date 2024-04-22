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涉嫌為中國國安部效力 3德國人被捕

中央社／ 柏林22日綜合外電報導

德國檢方今天宣布逮捕3名德國人，他們涉嫌為中國情報機構效力，把可供軍事用途的科技交給中方。

路透社報導，這3名犯嫌名叫Herwig F.、Ina F.及Thomas R.。前兩人是夫妻，在杜塞道夫（Dusseldorf）經營一家公司。至於Thomas R.，檢方形容他是中國國家安全部某員工的代理人。

聲明指出，這對夫妻檔透過自家公司，與德國一所大學達成合作協議，內容涉及替一個中國簽約合作夥伴準備一項機器零件研究，而這類零件可用於作戰艦艇等船用發動機的運轉。

根據聲明，上述中國簽約合作夥伴就是給予ThomasR.命令的中國國安部員工。

根據德國檢方，犯嫌也代表中國國安部從德國採購一款特殊雷射器，並在未獲批准的情況下將其出口至中國，採購款項由中國國安部支付。檢方並未說明雷射器可能的用途。

檢方還說，當局是根據德國國內情報機構蒐集到的資訊逮人。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）表示，政府密切關注中國在工商與科學界的間諜活動所構成的顯著威脅。

司法部長布希曼（Marco Buschmann）則在聲明中說：「被告遭到逮捕時，正在進一步商談研究計畫，這些計畫對於中國擴大海上作戰能力可能特別有用。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上週訪問中國時，除了竭力要求中方保障德國企業能公平進入中國市場，也表達歐洲方面對於中國經濟政策及中國支持俄羅斯的擔憂。

中國外交部、中國駐柏林大使館未立刻回覆置評請求。

國安 德國

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