引渡黑手黨老大至美國受審 厄瓜多公投過關
厄瓜多全國選舉委員會（National Electoral Council ）主席阿塔曼特（Diana Atamaint）表示，絕大多數選民今天投票支持一項公投案，為當局引渡組織犯罪集團老大赴美國受審鋪路。
法新社報導，另一名選委會官員在新聞記者會公布公投計票結果，根據快速計票結果，有效票中有65%同意引渡、35%反對。
厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）對這項公投結果表示歡迎，他稍早在一項出口民調公布後說：「我們捍衛了這個國家，現在我們將擁有更多工具打擊犯罪，並為厄瓜多家庭重建和平。」
過去風平浪靜的厄瓜多，現正努力應付意外大增的暴力事件。毒品販運增加促使當地暴力事件激增，近日已有2名市長為此遇害。
在厄瓜多1770萬人口中，有將近1360萬具有投票權的選民，可對11項公投問題投下同意或反對票。
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