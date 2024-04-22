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ESCAP年會開幕 泰國總理：數位創新可助永續發展

中央社／ 曼谷22日專電
泰國總理賽塔在開幕式致詞表示，數位創新可以協助各國達到永續發展目標，但同時要確保數位創新以人為本且具包容性，並防範風險。 圖／法新社
泰國總理賽塔在開幕式致詞表示，數位創新可以協助各國達到永續發展目標，但同時要確保數位創新以人為本且具包容性，並防範風險。 圖／法新社

聯合國亞太經社委員會（ESCAP）年會今天在曼谷登場，泰國總理賽塔在開幕式致詞表示，數位創新可以協助各國達到永續發展目標，但同時要確保數位創新以人為本且具包容性，並防範風險。

聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會（UnitedNations Economic and Social Commission for Asia and thePacific，ESCAP）第80屆年會，今天至26日在曼谷登場，今年的年會主題為利用數位科技促進亞太永續發展，亞太各國領導人、部長和產業界人士齊聚曼谷，探討相關議題。

賽塔（Srettha Thavisin）在今天開幕典禮致詞表示，亞太地區充滿活力，但是照目前發展看來，到2062年仍然無法達到聯合國永續發展目標（SustainableDevelopment Goals，SDGs），而數位創新可以幫助大家更快、更省錢且更好地達到永續發展目標。

賽塔表示，要更全面了解數位創新的潛力，有兩點值得注意，第一是透過數位轉型賦予民眾和社區更多力量，並確保數位創新以人為本且具包容性。泰國政府提出點燃泰國（Ignite Thailand）計畫，包括數位經濟、金融科技和健康醫療科技等，這些領域的成功很大部分必須依靠數位創新。

賽塔舉例，亞太地區很多國家以農業立國，泰國就是其中一個，數位轉型對於食物安全來說非常關鍵，大家必須利用數位科技促進農業創新，這樣才能確保一個永續的食物系統、智慧氣候耕作及環境永續性。

賽塔表示，第二點是要防範風險，當擁抱數位創新的同時，也要能辨識並減輕相關的風險和負面影響，這包括應對網路安全威脅、彌補數位落差，並建立一個強大合作架構確保所有人都能有安全且可靠的數位未來。

賽塔指出，這幾天會議提供很好的機會促進區域合作，透過數位創新達到永續發展目標，這次會議結論也將為聯合國的高階政治論壇（High-Level PoliticalForum）、未來高峰會（Summit of the Future）及全球數位協定（Global Digital Compact）提供重要觀點。

泰國 聯合國 賽塔

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