解析黑盒子機體無異常 日海自兩架直升機很可能是相撞墜毀

本月20日日本海上自衛隊兩架直升機在伊豆群島附近訓練中墜毀，1人死亡、7人失蹤尚未尋獲。NHK報導，現場尋回的飛行紀錄器解析，未發現機體異常的數據。海自認為直升機在空中相撞後墜毀的可能性很高。

海上自衛隊22日宣布，根據迄今解析的資料，未發現機體異常的數據。現場已尋獲的殘骸被認為是旋翼葉片和門的零件，尚未發現機體的主要部分。由於周邊海域深度達5500米，海上自衛隊計畫派遣海洋觀測艦，利用聲波等技術確認海底情況。

防衛省相關人員指出，兩架直升機是在部隊技能檢核期間墜毀，當時直升機正在進行搜尋潛艇的訓練。海上自衛隊認為兩架直升機可能在空中相撞後墜毀，目前正在調查當時的詳細情況。