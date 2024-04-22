印度2品牌調味料驗出致癌物 可能有出口至台灣

香港與新加坡食物安全單位近日對兩家印度品牌的咖哩調味香料發出食物警告指出，抽查樣品驗出致癌物。根據國際進出口數據商的資料，這兩家品牌的產品有銷往台灣。

香港食物安全中心（CFS）5日在網站上發布食物警報指出，MDH與Everest兩個品牌計4種咖哩或調味香料產品抽查樣本含有除害劑環氧乙烷，國際癌症研究機構將環氧乙烷歸類為第一組致癌物。相關產品的產地均為印度。

香港食物安全中心建議消費者停止食用受影響產品，香港的經銷商或進口商已在回收這些產品。

另一方面，新加坡食品局（SFA）18日也宣布在Everest品牌同款調味香料的樣本中驗出超過許可標準的環氧乙烷，指示進口商下架及回收。

根據中山醫學大學健康科技中心的網站，環氧乙烷是一種致癌物，除了會引起身體腫瘤發生，也會產生中樞神經、末梢神經的病變。它主要用於製造乙二醇、對醫療設備和用品進行消毒、食品的滅菌，以及農產品蟲害控制。

根據總部設於美國德拉瓦（Delaware）的進出口數據提供商Volza的資料，台灣有進口商向印度進口這兩種品牌調味香料的紀錄。

Volza公布印度調味香料產品對台灣的出口資料更新至今年2月20日。

不久前，印度一家草本產品生產商因涉嫌刊登誇大療效的不實廣告，遭印度最高法院申斥。這家公司的部分產品在台灣有出售，但台灣網站未宣傳阿育吠陀特殊療效或貶損現代醫學。