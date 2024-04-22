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疫後重建資金 波蘭收到歐盟凍結支援款項

中央社／ 華沙21日專電

歐盟支援成員國疫後重建的資金，先前擔憂波蘭法律正義黨舊政府不遵守法治原則而遭擱置。新政府去年底上任，歐盟近日撥款63億歐元，支援波蘭氣候變遷、社會改革及數位轉型。

波蘭基金和區域政策部長佩烏琴斯卡（KatarzynaPełczyńska）說，這次資金是波蘭加入歐盟20年來所獲得最大的一筆。她在社群媒體上表示，身為歐盟成員國是有回報的，只是前任政府忘了歐盟不只是關於錢，而是團結在民主、機會平等、法治和公民自由的價值之下。

英文媒體「波蘭筆記」（Notes From Poland）報導，波蘭官員預期，今年年底以前，波蘭應可從歐盟取得約230億歐元資金。波蘭2004年5月加入歐盟。

報導說，這項資金來自歐盟「復甦及韌性措施」（Recovery and Resilience Facility），目的在支持成員國從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和俄羅斯入侵烏克蘭造成的危機中復甦。波蘭將資金用於「國家重建計畫」（波蘭文縮寫KPO），波蘭廣播公司RMF報導，這資金約47%用於氣候變遷，22%用於社會改革，21%用於數位轉型。

佩烏琴斯卡說，第一筆資金會用於對應空氣汙染；改善寬頻網路；再用於鐵路和公路基礎設施；以及農業供應鏈多樣化和苗圃等計畫。

媒體報導，最大在野黨法律正義黨表示，歐盟之前由於政治原因凍結資金，現在儘管新政府沒有任何作為，只是個對歐盟有利的政府，這些資金卻立刻被解凍。

然而有波蘭民眾表示，新政府對所有大型投資項目都延宕，包括改善華沙機場，讓華沙機場擴展為中歐國際轉運站的目標也被迫停擺。也有人質疑這筆資金，波蘭政府需要支付多少利息給歐盟，其中用於環保政策的是否可允許波蘭採購，還是只能與特定廠商採購等問題都有待釐清。

歐盟 氣候變遷 波蘭

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