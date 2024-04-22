快訊

美科技股上周重挫引發台積電開低10元 台股開盤下跌60點

大谷翔平破紀錄第176轟出爐！ 超越松井秀喜登上日本第一

知名部落客抗癌逾10年驚傳離世 粉絲哀悼：謝謝妳帶給大家勇氣

就加強打擊犯罪公投之際 厄瓜多典獄長遭槍殺

中央社／ 基多21日綜合外電報導

厄瓜多一所監獄典獄長今天遭人槍殺，在此同時為了打擊與幫派相關的犯罪激增，全國各地公民就擬議的更嚴厲措施進行投票。

法新社報導，厄瓜多國家監獄當局在聲明中表示，沿海的曼納比省（Manabi）羅德歐（El Rodero）監獄典獄長帕拉利斯（Damian Parrales）「是攻擊的受害者，不幸喪命」。

厄瓜多監獄已成為有組織的犯罪集團滋生地和血腥戰場，3年內奪走460多名囚犯的性命。

根據當地媒體，帕拉利斯5天前剛接任典獄長，他在吉匹加巴鎮（Jipijapa）與家人共進午餐時遭人槍殺。

由於毒品走私日益猖獗，曾經和平的厄瓜多一直努力應對急劇增加的暴力事件，本週已有2名市長被殺。

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）表示，公投結果「將決定我們應對有組織犯罪挑戰的路線和國家政策」。

厄瓜多1770萬居民中的近1360萬人有投票資格，對選票上的11項公投問題投下「是」或「否」。公投於傍晚結束，初步結果預計將在數小時內出爐。

典獄長 厄瓜多 監獄

延伸閱讀

日職／突破樂天主場魔咒！隊友火力加持 佐佐木朗希收下第2勝

因金錢糾紛起口角！31歲台男在柬埔寨槍殺台灣人 藏屍行李箱入住酒店被捕

MLB／5隊派球探赴日看佐佐木朗希先發 小熊給超高評價

日職／佐佐木朗希奪首勝111球創紀錄 笑稱球速不快一點都不會累

相關新聞

就加強打擊犯罪公投之際 厄瓜多典獄長遭槍殺

厄瓜多一所監獄的典獄長今天遭人槍殺，在此同時為了打擊與幫派相關的犯罪激增，全國各地公民就擬議的更嚴厲措施進行投票

條件太嚴苛？LV進駐全日本最賺錢的伊勢丹百貨 竟花了40年

位於東京的伊勢丹百貨新宿本店為全日本第一的百貨金雞母，這兩年的營業額甚至超越泡沫經濟時代。而路易斯．威登（LV）是全球銷量數一數二的奢侈品牌，但不可思議的是，LV正式進駐伊勢丹本店，卻花了超過40年。...

新加坡「李氏王朝」告終 李顯龍卸任後黃循財接班面臨的3大考驗

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：拜登政府一邊派高階官員訪陸穩定關係，一邊高舉反傾銷大旗為年底大選打算，醞釀中的新一輪貿易戰是否會成為美中關係一大變數？ 看點2：新加坡總理李顯龍宣布5月中卸任，結束近20年執政，意味著掌權長達半世紀的「李氏王朝」時代落幕，接班人黃循財如何應對眼前的3大考驗備受關注。 看點3：伊朗為報復使領館遇襲事件，13日朝以色列發射超過300枚飛彈和無人機，以軍隨即於19日對伊朗境內發動反擊，兩國之間長達數十年的「影子戰爭」不再，為中東局勢埋下變數。

布林肯本周訪陸 兩點聚焦

美國國務卿布林肯本周將訪問中國大陸，商討台海、烏克蘭、北韓與中東等地的情勢，以及中國大陸不公平貿易等議題。但美國聯邦眾議...

馬爾地夫國會大選 親中總統壓倒性勝選

馬爾地夫今天舉行國會大選，計票結果顯示，總統穆伊祖所屬政黨贏得掌控國會的多數席次，選民支持他向中國傾斜、遠離區域強國及傳...

疑發生碰撞 日本海上自衛隊2墜機 1死7失蹤

日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機廿日晚間進行反潛訓練時墜毀，造成機上八人目前一死、七失蹤。海自表示，這起事故可排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。