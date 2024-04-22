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疑發生碰撞 日本海上自衛隊2墜機 1死7失蹤

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機20日進行反潛訓練時疑似發生碰撞墜毀，造成機上8人1死7失聯。海上自衛隊除全力海空搜救失聯7人，也成立事故調查委員會盼盡速查明原因。圖為SH-60K直升機。美聯社
日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機20日進行反潛訓練時疑似發生碰撞墜毀，造成機上8人1死7失聯。海上自衛隊除全力海空搜救失聯7人，也成立事故調查委員會盼盡速查明原因。圖為SH-60K直升機。美聯社

日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機廿日晚間進行反潛訓練時墜毀，造成機上八人目前一死、七失蹤。海自表示，這起事故可排除與其他國家有關。

海自在現場回收兩具俗稱「黑盒子」的飛行紀錄器。防衛大臣木原稔廿一日凌晨召開記者會表示，鑒於兩具黑盒子被發現的位置接近，很可能發生碰撞。海自除正全力搜救失聯人員，並調查事故肇因，同時下令停飛相同機型。

海上幕僚長酒井良廿一日也召開記者會，對這起事故公開致歉，並表示已成立事故調查委員會，將全力搜救。海自已公布兩架事故直升機機長姓名，分別是三等海佐板村一輝和松田拓也，現階段尚不清楚是否發生機械異常。

事故現場位於伊豆群島無人島「鳥島」東方約二七○公里處海域。防衛省表示，廿日晚間約十時卅八分，正參與反潛訓練的其中一架直升機先失聯，當局一分鐘後接獲其緊急信號。晚間十一時四分左右，也無法和另一架直升機進行無線電通訊。

海上保安廳表示，海自護衛艦伊勢號當晚約十一時十五分通報指出，訓練中的海自兩架航機疑似墜落。

除了在事發海域發現黑盒子，海自也在附近發現兩機主旋翼葉片等部分殘骸。目前海自與海保機艦都展開搜索。接下來將分析黑盒子，以調查事故原因。

日本 直升機 自衛隊

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