快訊

留任海委會主委？ 管碧玲喊「趕高鐵」僅說兩字即快閃

「碰」一聲...板橋270戶下午驚傳停電 台電緊急搶修曝原因

本報前進共軍潛艇學院！參觀潛操實驗室、學員操練 飲水機都是台灣「這品牌」

碰撞可能性高…兩架海鷹直升機墜毀 日本成立調查委員會查明原因

中央社／ 東京21日綜合外電報導
日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機昨晚進行反潛訓練時疑似發生碰撞墜毀，造成機上8人1死7失聯。海上自衛隊除全力海空搜救失聯7人，也成立事故調查委員會盼盡速查明原因。圖為SH-60K直升機。美聯社
日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機昨晚進行反潛訓練時疑似發生碰撞墜毀，造成機上8人1死7失聯。海上自衛隊除全力海空搜救失聯7人，也成立事故調查委員會盼盡速查明原因。圖為SH-60K直升機。美聯社

日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機昨晚進行反潛訓練時疑似發生碰撞墜毀，造成機上8人1死7失聯。海上自衛隊除全力海空搜救失聯7人，也成立事故調查委員會盼盡速查明原因。

綜合日本放送協會（NHK）、讀賣新聞、日本經濟新聞及TBS電視台報導，海上自衛隊海上幕僚長（相當於他國海軍參謀長）酒井良今天下午召開臨時記者會對這起事故公開致歉，表明已在海上幕僚監部成立事故調查委員會，並將盡全力搜救下落不明的7名隊員。

海上自衛隊已針對這起墜機事故公布兩架事故直升機的機長姓名，並說明現階段並未確認事故直升機存在機械異常。

日本防衛大臣木原稔今天說，因為兩具飛航資料紀錄器（FDR）被發現的位置相近，「我們認為碰撞的可能性高」。

海上自衛隊擁有約80架事故同型機，目前已暫停所有訓練飛行，至於警戒監視及運輸任務則視必要執行。

防衛省及海上自衛隊表示，墜毀的兩架海鷹直升機分別是隸屬長崎縣大村航空基地的機身編號8416號機，及隸屬德島縣小松島航空基地的機身編號8443號機。

事發現場位於伊豆群島的鳥島東方約270公里處海域，4月20日晚間10時38分左右，正參與反潛訓練的8416號機先失聯，並在1分鐘後接獲8416號機發出的緊急信號。接著在晚間11時4分左右，也得知無法與8443號機進行無線電通訊。

雖然未接獲8443號機發出的緊急信號，但木原說，從技術上來說，如果是發自同一地點的緊急信號，有可能聽起來會像合併成一個信號。

海上保安廳表示，4月20日深夜11時15分左右，海上自衛隊護衛艦「伊勢號」通報118表示「訓練中的海上自衛隊兩架航機疑似墜落」。

昨晚還有海上自衛隊護衛艦、潛艦及補給艦等參與反潛訓練，墜毀的兩架海鷹直升機在失事前分別從不同的艦艇上起飛。

海上自衛隊已在事發海域發現包括兩機主旋翼葉片等部分機體。兩機上各搭載4名乘員，總計8人，除獲救1人已確認死亡外，目前仍有7人下落不明，海上自衛隊已派出12艘艦艇及7架航機進行海空搜救，海上保安廳也出動船隻及航機協助。

美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）今天透過社群平台表示，美國政府已表明將協助日方搜救，「我們將跟作為朋友及盟友的日本並肩共同面對」。

失事的兩架海鷹都是護衛艦搭載的反潛巡邏直升機SH-60K，機上配備探測潛艦的裝備，也能掛載深水炸彈及反潛飛彈。防衛省表示，接下來將分析飛航資料紀錄器，調查事故發生原因。

墜機 失聯 日本 潛艦 直升機 自衛隊

延伸閱讀

日本朝野有共識了 愛子公主婚後也不會變平民

花蓮強震募款11.3億元 日本超商政黨也發動捐款

日本自衛隊2直升機訓練墜海…尋獲1人7人失蹤 排除與他國有關

日海上自衛隊2架直升機夜間訓練墜海 1人尋獲7人失蹤

相關新聞

省得麻煩！達美取消羽田赴美轉國內線行李再檢查 英德韓有望比照辦理

日本共同網報導，美國達美航空決議，東京羽田機場入境美國轉搭國內線不必接受第2次行李檢查，新規最快今年上路，未來南韓仁川機...

日2架海鷹直升機疑相撞墜毀、1死7失蹤 同機型全面停止訓練

日本防衛省21日證實，海上自衛隊2架「SH60K」海鷹直升機20日晚間接連失聯，推斷已經墜海，目前造成1人死亡、7人失蹤...

泰緬邊界衝突升溫 3000平民被迫逃離

緬甸和泰國政府表示，緬甸東部邊境與泰國接壤地區的衝突昨天升高，叛軍加強攻勢，驅逐在橋梁過境點躲藏數日的緬甸軍政府部隊，3...

美國眾議院通過援烏、以、台法案 俄國外交部痛批：將加劇全球危機

針對美國聯邦眾議院通過援助烏克蘭、以色列及台灣的法案，俄羅斯政府今天痛批，此舉將「加劇全球危機」

碰撞可能性高…兩架海鷹直升機墜毀 日本成立調查委員會查明原因

日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機昨晚進行反潛訓練時疑似發生碰撞墜毀，造成機上8人1死7失聯。海上自衛隊除全力海空...

昨天前往俄羅斯！北韓官媒：副總理率領農業代表團訪問

北韓官方中央通信社今天報導，由農業高層官員率領的北韓代表團正在俄羅斯進行訪問。路透社指出，這是長期苦於缺糧的北韓和莫斯科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。