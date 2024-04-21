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解決全球性危機 世界銀行獲百億美元紓困金

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

針對氣候變遷、新冠疫情帶來全球性災難，美國、日本、法國、英國、丹麥、德國、比利時、義大利、拉脫維亞、荷蘭和挪威等11個國家承諾捐款世界銀行超過110億美元！世界銀行近日宣布將各國的捐款設投資組合擔保平台、混合資本機制及為宜居星球基金提供資金，以因應氣候變遷、新冠疫情等全球性危機。

融資擴大700億美元

路透社》報導，世界銀行19日在春季會議上宣布，11個國家已承諾捐款超過110億美元，旨在十年內將世界銀行的融資能力擴大700億美元，以應對氣候變遷、新冠疫情和其他全球挑戰。

世界銀行財務長康德對此表示，這次融資計畫中，包括投資組合擔保平台、混合資本機制及宜居星球基金，只將資助具有跨境效益的項目（像是降低溫室氣體和減緩氣候變遷），並鼓勵捐助者自願為全球性危機進行捐款，也激勵借款國投資此類項目，為世界帶來更多益處。

世界銀行面臨壓力

金融時報》指出，針對投資保證組合工具，美國承諾捐款90億美元，日本則捐款10億美元，法國預計將捐款5億美元，比利時仍未公開捐款金額。在新的混合資本機制方面，英國、丹麥、德國、義大利、拉脫維亞、荷蘭和挪威承諾進行捐款，其中英國承諾提供1.24億美元。

長期以來，世界銀行被批評對發展中國家的貸款過於嚴格，導致貧困和不平等現象加劇；另外，議案表決容易缺乏透明度和民主參與，決策過程也失去公正性和代表性。如今，世界銀行與11個國家合作推動新融資計畫，盼解決更多全球性的災難危機，並提高相關機構的貸款能力。隨著世界銀行面臨越來越大的國際壓力，必須更重視發展中國家應對全球暖化的影響。

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世界銀行 捐款 氣候變遷

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