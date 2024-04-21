馬爾地夫國會選舉登場 對親中總統考驗

馬爾地夫今天舉行國會選舉，對於捨棄傳統捐助國印度轉而傾向中國的總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）而言，將是一大考驗。

法新社報導，馬爾地夫擁有原始白色海灘和僻靜度假村，以南亞最昂貴的度假勝地之一著稱，而現在，這個位居戰略地位的印度洋島國，已成為地緣政治熱點。

45歲的穆伊祖去年9月以親中前總統雅門（AbdullaYameen）的代理人之姿贏得大選。雅門則是在法院裁定撤銷他11年貪污罪刑期後，本週獲釋。

國會選舉的競選活動如火如荼進行之際，穆伊祖本月把幾個備受關注的基礎建設合約批給了中國國有企業。

穆伊祖政府也正在將一支由89名印度士兵組成的駐軍遣送回國，這些駐軍操作新德里贈送的偵察機，在馬爾地夫遼闊的海上邊界巡邏。

馬爾地夫目前國會是由穆伊祖前一任總統索里（Ibrahim Mohamed Solih）擔任黨魁的親印度「馬爾地夫民主黨」（Maldivian Democratic Party）主導，並試圖阻擋穆伊祖各項重新調整馬爾地夫外交方向的舉措。

穆伊祖上任後，國會駁回他提名的3位內閣人選，另拒絕了他的一些政府預算提案。

由於穆伊祖所屬「人民全國大會黨」（People'sNational Congress）在內的大黨均處分裂狀態下，任何單一政黨預料都難以在國會取得多數席次。

28萬5000合格選民可以參與投票，結果預料會在隔天一早出爐。