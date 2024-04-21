馬爾地夫國會選舉登場 對親中總統考驗
馬爾地夫今天舉行國會選舉，對於捨棄傳統捐助國印度轉而傾向中國的總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）而言，將是一大考驗。
法新社報導，馬爾地夫擁有原始白色海灘和僻靜度假村，以南亞最昂貴的度假勝地之一著稱，而現在，這個位居戰略地位的印度洋島國，已成為地緣政治熱點。
45歲的穆伊祖去年9月以親中前總統雅門（AbdullaYameen）的代理人之姿贏得大選。雅門則是在法院裁定撤銷他11年貪污罪刑期後，本週獲釋。
國會選舉的競選活動如火如荼進行之際，穆伊祖本月把幾個備受關注的基礎建設合約批給了中國國有企業。
穆伊祖政府也正在將一支由89名印度士兵組成的駐軍遣送回國，這些駐軍操作新德里贈送的偵察機，在馬爾地夫遼闊的海上邊界巡邏。
馬爾地夫目前國會是由穆伊祖前一任總統索里（Ibrahim Mohamed Solih）擔任黨魁的親印度「馬爾地夫民主黨」（Maldivian Democratic Party）主導，並試圖阻擋穆伊祖各項重新調整馬爾地夫外交方向的舉措。
穆伊祖上任後，國會駁回他提名的3位內閣人選，另拒絕了他的一些政府預算提案。
由於穆伊祖所屬「人民全國大會黨」（People'sNational Congress）在內的大黨均處分裂狀態下，任何單一政黨預料都難以在國會取得多數席次。
28萬5000合格選民可以參與投票，結果預料會在隔天一早出爐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言