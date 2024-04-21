日相岸田規劃5月訪法 出席OECD會議發表演說

日本首相岸田文雄正規劃5月上旬出訪法國等國，預計在法國舉行的OECD部長級理事會上，以輪值主席國身分發表演說，訴求維護及強化自由且公正經濟秩序的重要性等並呼籲合作。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府相關人士表示，岸田方面正規劃5月上旬出訪法國、巴西及巴拉圭。

岸田預計出席在法國舉行的經濟合作暨發展組織（OECD）部長級理事會，以輪值主席國身分發表演說，除向各國說明自身提出的「新資本主義」外，預料也將主張維護及強化自由且公正經濟秩序的重要性。

另外，有關生成式人工智慧（AI）及氣候變遷等範疇，岸田將展現出日本積極對全球課題做出貢獻的態度，並呼籲各國展開合作。

巴西是今年20國集團（G20）輪值主席國，岸田到訪時除舉行領袖會談確認針對因應國際情勢進行合作外，也將深化雙方在經濟合作等領域的關係。

由於巴拉圭是台灣在南美洲唯一邦交國，岸田考量到擴張海洋的中國，有意跟巴拉圭強化雙邊關係。