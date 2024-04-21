靖國神社春季例大祭 日相岸田供奉供品不參拜
日本靖國神社今起一連3天舉行春季例大祭，首相岸田文雄循例供奉被稱為「真榊」的供品不參拜。不過，岸田內閣成員經濟再生擔當大臣新藤義孝，上午已親赴靖國神社參拜。
日本放送協會（NHK）報導，相關人士表示，岸田在春季例大祭期間不會親自前往靖國神社參拜。
岸田今天附上寫有「內閣總理大臣 岸田文雄」的木牌，供奉被稱為「真榊」的盆栽作為供品。
岸田自2021年10月擔任首相以來，每逢靖國神社舉行春季及秋季例大祭時，都沿襲已故前首相安倍晉三等人做法供奉「真榊」，也會在每年的二次大戰結束日時，以「自民黨總裁（黨主席）」身分自費供奉「玉串料」（祭祀費）。
富士新聞網報導，岸田內閣成員經濟再生擔當大臣新藤義孝，今天上午親赴靖國神社參拜。
新藤參拜後受訪表示，他是抱持崇敬之意向曾為國家做出貢獻的英靈參拜，並說明這是「個人行為」。
位於東京的靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯，備受爭議，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。
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