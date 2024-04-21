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G7外長聲明 關切台海情勢

聯合報／ 國際中心、編譯羅方妤、記者周佑政／綜合報導
七大工業國集團（G7）外長會議19日在義大利結束議程後發表聲明指出，台海和平穩定對國際社會安全與繁榮至關重要，呼籲以和平方式解決，我國外交部今天表達高度歡迎與誠摯感謝。圖／聯合報系資料照片
七大工業國集團（G7）外長會議19日在義大利結束議程後發表聲明指出，台海和平穩定對國際社會安全與繁榮至關重要，呼籲以和平方式解決，我國外交部今天表達高度歡迎與誠摯感謝。圖／聯合報系資料照片

七大工業國集團（Ｇ７）外長會議十九日在輪值主席國義大利卡布里島閉幕，會後聲明提到台海和平穩定對國際社會安全繁榮不可或缺，呼籲必須和平解決兩岸議題。

該聲明題為「應對全球挑戰、促進夥伴關係」。有關台海部分，表明Ｇ７成員國支持台灣以觀察員或來賓（guest）身分，有意義參與不是以國家身分為前提的國際組織，像世衛大會（WHA）和世衛組織（WHO）技術會議。但該聲明也強調，成員國對台基本立場未變，包括「一中」政策。

與會的美國國務卿布林肯則另在其個人記者會說，成員國對台海、南海與朝鮮半島和平穩定立場一致，並團結對抗中國大陸不公平及非市場行為。他還說，成員國都很關切中國產能過剩議題。

總統府發言人林聿禪昨天表示，對於Ｇ７成員再次以具體行動展現對台海和平穩定及台灣國際參與的支持，我國政府表達高度歡迎與誠摯感謝。

林聿禪指出，該聲明也再次強調Ｇ７成員基於國際法對於自由開放印太地區的承諾，嚴重關切東海及南海情勢，強烈反對片面以武力或脅迫手段改變現狀的企圖，由此可顯見國際社會對中國威權主義擴張的高度關切。

外交部表示，自二○二一年英國康瓦爾（Cornwall）Ｇ７領袖峰會起，Ｇ７成員已連續四年多次在會議聯合公報中表達對台海和平穩定的重視，凸顯台海安全與全球安全及繁榮密不可分。

另外，美國之音（ＶＯＡ）廿日報導，美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格十九日表示，她在台灣一月大選後，已兩度會晤總統當選人賴清德，且會談愉快，稱美方歡迎賴希望與中國大陸對話的想法。

台海 美國在台協會

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